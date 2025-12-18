مه گرفتگی و لغزندگی در جاده های کهگیلویه و بویراحمد
فرمانده پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد گفت: همه محورهای استان باز، اما لغزندگی و مهگرفتگی وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرهنگ حسن دانایار فرمانده پلیس راه استان با اعلام باز بودن همه محورهای مواصلاتی استان، گفت: به دلیل شرایط جوی، جادهها لغزنده هستند و رانندگان باید نهایت احتیاط را داشته باشند.
سرهنگ دانایار افزود: در گردنه باباحسن در محور یاسوج-اقلید و تونل گل زردون در محور یاسوج-بابامیدان پدیده مه گرفتگی وجود دارد که نیاز است رانندگان هنگام تردد توجه و احتیاط کنند.
فرمانده پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد با هشدار نسبت به آغاز بارش برف از بعدازظهر امروز در مناطق کوهستانی استان، تاکید کرد: با توجه به پیشبینی هواشناسی، انتظار میرود شهروندان از سفرهای غیرضروری خودداری کرده و در صورت ضرورت سفر، حتماً فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی را رعایت و از سالم بودن تجهیزات ضروری خودرو شامل برفپاککنها و سیستم گرمایشی اطمینان حاصل کنند.
سرهنگ حسن دانایار همچنین به رانندگان هشدار داد: به دلیل شرایط جوی و احتمال رانش، از توقف و پارک خودرو در کنار صخرهها و دامنههای کوهستانی که امکان ریزش کوه وجود دارد، جداً خودداری کنند.
دانایار از همکاری شهروندان برای حفظ ایمنی ترددها در این شرایط جوی قدردانی کرد و گفت: پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد با استقرار نیروها و آمادهباش کامل، بر شرایط مسیرها نظارت دارد.