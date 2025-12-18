پخش زنده
مشاور عالی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با تأکید بر افزایش بیش از پیشِ آمادگی نیروهای مسلح، انسجام ملی و ولایتمداری ملت ایران را از عوامل مؤثر در پیروزی ایران اسلامی در دفاع مقدس ۱۲ روزه برشمرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار سرتیپ پاسدار حسین اشتری مشاور عالی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح درباره میزان آمادگی نیروهای مسلح پس از دفاع مقدس ۱۲ روزه، از پشتوانه مردمی بهعنوان مهمترین عامل قدرت نظام اسلامی یاد کرد و اظهار داشت: بحمدالله آمادگی نیروهای مسلح بیشتر از گذشته شده است.
سردار اشتری با تأکید بر اتحاد ملت ایران افزود: مردم عزیز در صحنه هستند و ما با اتکا به خداوند تبارک و تعالی و این مردم عزیز و رزمندگان عزیزمان، انشاءالله سربلندتر از گذشته خواهیم بود.
مشاور عالی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه به نقش رهبر معظم انقلاب اسلامی در هدایت عملیاتها در دفاع مقدس ۱۲ روزه اشاره و تاکید کرد: تدابیر معظمله در انتخاب سریع فرماندهان و هدایت مسئولان امر در این ایام، در پیروزی کشورمان مقابل دشمنان، بسیار مؤثر بود.
سردار اشتری، انسجام ملی و پیروی مردم از رهنمودهای ولایت فقیه را از دیگر عوامل مؤثر در پیروزی ایران اسلامی دانست و گفت: مردم عزیز در دفاع مقدس ۱۲ روزه از منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظلهالعالی) پیروی و همبستگی خود را حفظ کردند. امیدواریم که وحدت بین مردم و مسئولان، و امام و امت، روزبهروز افزایش یابد و مستحکمتر شود.