

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم اسکیت رولبال پسران ایران در دیدار رده بندی هفتمین دوره جام جهانی امارات صبح امروز به مصاف مصر رفت و در پایان با پیروزی ۹ بر ۸ در وقت اضافه در جایگاه سوم قرار گرفت.

­این مسابقه که در وقت قانونی با تساوی به پایان رسیده بود، به وقت اضافه کشیده شد و بازیکنان ایران با وجود فشار بدنی و روحی بالا، با تمرکز و غیرت مثال‌زدنی موفق شدند گل برتری را به ثمر برسانند و از سد مصر عبور کنند.

ملی‌پوشان کشورمان در یکی از دشوارترین بازی‌های خود در این رقابت‌ها، تا آخرین لحظه جنگیدند و با این پیروزی ارزشمند، بر سکوی سوم جهان ایستادند.

محسن سیدعاشور، سلمان عربی، یاسین کارگر، سهیل بهرمانی و علی دیانت خواه توانستند گل‌های تیم ملی را در این دیدار به ثمر برسانند.