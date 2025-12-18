برگزاری نشست مشترک تجار مازندرانی و ازبکستانی
استاندار مازندران نشست مشترک تجاری در تاشکند بر گسترش روابط اقتصادی با ازبکستان تأکید کرد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ در ادامه سفر هیأت اقتصادی مازندران به ازبکستان، نشست مشترک تجاری با حضور مهدی یونسیرستمی استاندار مازندران و جمعی از تجار ایرانی و فعالان اقتصادی ازبکستانی و اعضای اتاق بازرگانی این کشور برگزار شد.
مهدی یونسی رستمی در این نشست گفت: امیدواریم این جلسه نتیجهمحور باشد و با هدفگذاری دقیق، به دستاوردهای مشخص برسیم. ارتباط خوبی میان تجار مازندران و ازبکستان شکل گرفته و امیدواریم این روابط چندین برابر توسعه یابد.
استاندار مازندران با اشاره به پیشینه علمی و فرهنگی مشترک دو کشور افزود: ازبکستان همچون ایران دارای تمدن دیرینه است و همین اشتراکات ما را بر آن داشته تا این ارتباط را ادامه داده و گستردهتر کنیم. مازندران با ۵۰ محصول متنوع، در ۱۳ محصول رتبه نخست کشور را دارد و بخشی از امنیت غذایی ایران را تأمین میکند.
در این نشست، موضوعاتی همچون راهاندازی مرکز لجستیک مشترک برای توزیع محصولات، تأمین امنیت سرمایهگذاری برای بازرگانان مازندرانی در ازبکستان، واگذاری زمین با شرایط ویژه برای احداث واحدهای تولیدی، و ایجاد سامانه یکپارچه رهگیری کالا مورد بررسی قرار گرفت.
استاندار مازندران همچنین تأکید کرد: تفکر ما این است که خلیج همیشه فارس فعالتر شود و با ایجاد مسیرهای حملونقل جدید، هزینه انتقال کالاهای اساسی تا ۳۰ درصد کاهش یابد.
هیأت اقتصادی مازندران به ریاست استاندار و همراهی نزدیک به ۱۰۰ سرمایهگذار و فعال اقتصادی، با هدف گسترش همکاریهای تجاری، معرفی ظرفیتهای استان، ایجاد مسیرهای تازه صادراتی و رونق اقتصاد مازندران در بازارهای آسیای میانه به ازبکستان سفر کرده است.