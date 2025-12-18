به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،در مهم‌ترین دیدارهفته هفتم رقابت‌ها، تیم فولاد سیرجان در سالن گهرروش میزبان تیم سایپای تهران بود وتوانست میهمان خود را با نتیجه ۳ بر صفر شکست دهد.

مدافع عنوان قهرمانی فولاد سیرجان که پیش از این با پنج برد در رده دوم جدول قرار داشت، در مصاف خانگی مقابل سایپا عملکردی قاطع نشان داد و سه بر صفر به پیروزی رسید. بازی با اختلاف در ست نخست ۲۵ بر ۱۵ به سود سیرجان خاتمه یافت و فولاد ست دوم را ۲۷ بر ۲۵ و ست سوم را ۲۵ بر ۲۳ برد تا ششمین پیروزی فصل را ثبت کند. سایپا در این مسابقه با مشکلات پروازی و غیبت چند بازیکن و سرمربی خود مواجه بود که روی ترکیب و عملکرد تیم اثر گذاشت.

دیگر نماینده استان؛ مس رفسنجان به مصاف چادرملو اردکان رفت و با نتیجه ۳۰ بر یک شکست را پذیرفت

در رفسنجان، چادرملو اردکان در مصاف با میزبان مس رفسنجان پس از واگذاری ست نخست ۲۵ بر ۲۲، با بازگشت مقتدرانه ست‌های دوم تا چهارم را ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۲۱ برد و در نهایت سه بر یک از میدان خارج شد تا پنجمین برد فصل را کسب کند.

فولاد سیرجان با شش برد و ۱۷ امتیاز در رده دوم قرار دارد و سایر تیم‌های بالای جدول برای جبران فاصله امتیازی در هفته‌های پیش رو کار سختی پیش رو خواهند داشت.

نتایج کامل هفته هفتم لیگ برتر والیبال به شرح زیر است:

صنعتگران امید ۳ – مهرگان نور صفر

فولاد سیرجان ایرانیان ۳ – سایپا تهران صفر

پیکان تهران ۳ – رازین پلیمر ۱

شهرداری ارومیه ۳ – طبیعت اسلامشهر ۰

مس رفسنجان ۱ – چادر ملو اردکان ۳

استقلال گنبد ۰ – پاس گرگان ۳

شهداب یزد ۲ – فولاد مبارکه سپاهان ۳