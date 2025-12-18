پخش زنده
امروز ۲۷ آذر با اعلام وزیر کشور، فرآیند برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا بهصورت رسمی آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان امروز ۲۷ آذر در اجرای برنامه زمانبندی ستاد اتتخابات وزارت کشور با اعلام وزیر کشور، فرآیند برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا بهصورت رسمی آغاز میشود.
دبیر ستاد انتخابات استان گفت: متعاقبا روند تشکیل هیات اجرایی شهرستان از ۲۸ آذر به مدت ۵ روز انجام خواهد گرفت.
هادی شهریاری افزود: این انتخابات نماد مشارکت مستقیم مردم در مدیریت محلی و تقویت سرمایه اجتماعی است.
قابل ذکر است که همه دستگاههای اجرایی با رعایت قانون، بیطرفی کامل و فراهمسازی زمینه مشارکت حداکثری، در مسیر برگزاری انتخاباتی سالم و شفاف اقدام خواهند کرد.