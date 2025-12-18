پخش زنده
امروز: -
از پنجشنبه تا شنبه (۲۷ تا ۲۹ آذر)، برای اغلب مناطق سیستان و بلوچستان بهویژه نواحی مرکزی، غربی و شرقی رگبار باران در بعضی نقاط شدید همراه با رعدوبرق، احتمال بارش تگرگ و تشکیل مه پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان، گفت: ناپایداریهای جوی در شهرستانهای زاهدان، خاش، تفتان، فنوج، دلگان، نیکشهر، قصرقند، کنارک، زرآباد، لاشار و ایرانشهر، رگبار باران در بعضی نقاط شدید همراه با رعدوبرق، احتمال بارش تگرگ و تشکیل مه پیشبینی میشود.
محسن حیدری افزود: از یکشنبه تا چهارشنبه (۳۰ آذر تا ۳ دیماه)، کاهش محسوس دما در حد ۶ تا ۱۲ درجه و ماندگاری هوای سرد در نیمه شمالی استان بهویژه شهرستانهای زاهدان، تفتان، خاش و میرجاوه رخ خواهد داد.
وی افزود: با توجه به شرایط جوی پیشِرو، پرهیز از سفرهای غیرضروری، رعایت سرعت مطمئنه و قوانین راهنمایی و رانندگی، توجه به ایمنسازی پوشش گلخانهها، سقفهای موقت و بنرهای تبلیغاتی، پرهیز از اسکان در حاشیه و بستر رودخانهها، خودداری از چرای دام در ارتفاعات، صرفهجویی در مصرف حاملهای انرژی در بخش خانگی و صنعتی، استفاده از ضدیخ در ماشینآلات کشاورزی مناطق سردسیر و تنظیم دمای گلخانهها و دامداریها برای کاهش خسارت احتمالی مورد تأکید است.