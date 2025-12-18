پخش زنده
با تأیید رسمی مؤسسه یادگیری یونسکو، کرمانشاه بهعنوان یکی از شهرهای جدید عضو شبکه جهانی شهرهای یادگیرنده معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، ایمان درخشی با بیان اینکه عضویت در این شبکه جهانی مستلزم برخورداری از شاخصهای آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و مدیریتی پیشرفته است، افزود: شبکه شهرهای یادگیرنده یونسکو بستری بینالمللی برای تبادل تجربه و توسعه برنامههای نوآورانه در حوزه یادگیری مادامالعمر میان شهرهاست.
وی افزود: این عضویت فرصت تازهای ایجاد میکند تا کرمانشاه با همکاری دانشگاهها، مراکز علمی و آموزشی، نهادهای مدنی و مدارس، برنامههایی ساختارمند برای ارتقای سواد فرهنگی، اجتماعی، رسانهای، اقتصادی و مهارتهای شغلی شهروندان طراحی و اجرا کند.
درخشی با اشاره به شعار یادگیری برای همه و برای همیشه افزود: هدف اصلی، فراهم کردن شرایطی است که هر شهروند بتواند در مسیر توسعه فردی و اجتماعی خود، از فرصتهای یادگیری مستمر بهرهمند شود.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه با تبریک این دستاورد به مردم استان گفت: هماکنون تنها سه شهر کشور—کرمانشاه، اصفهان و کاشان—دارای دو برند جهانی شهر خلاق و شهر یادگیرنده یونسکو هستند که این موضوع نشاندهنده جایگاه ویژه کرمانشاه در عرصه فرهنگی و جهانی است.
وی گفت: بهزودی کارگروههای تخصصی شهر یادگیرنده در کرمانشاه با محوریت شهرداری و با مشارکت نهادهای آموزشی و سازمانهای مردمنهاد تشکیل میشود تا این ظرفیت بینالمللی بهصورت مؤثر در برنامههای آموزشی شهری به کار گرفته شود.