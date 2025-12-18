پخش زنده
نشست علمی «نقش زن در امت اسلامی» با حضور جمعی از بانوان شاخص، اندیشمندان و فعالان حوزههای علمی و فر هنگی از کشورهای اسلامی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در این نشست، سخنرانان به تبیین جایگاه زن در تمدن اسلامی و نقش مؤثر بانوان در تقویت همبستگی، پیشرفت علمی و تعالی فرهنگی امت اسلامی پرداختند.
بررسی ظرفیتهای زنان مسلمان در عرصههای مختلف اجتماعی و تبادل تجربیات میان کشورهای اسلامی از مهمترین محورهای این نشست بود.
شرکتکنندگان بر ضرورت بهرهگیری از توانمندیهای بانوان در سیاستگذاریهای کلان فرهنگی و علمی و نیز گسترش تعاملات میان زنان نخبه کشورهای اسلامی تأکید کردند.
این نشست با هدف ارتقای گفتمان علمی پیرامون نقش زن در امت اسلامی و تقویت همکاریهای فراملی میان بانوان مسلمان برگزار شد.