نشست علمی «نقش زن در امت اسلامی» با حضور جمعی از بانوان شاخص، اندیشمندان و فعالان حوزه‌های علمی و فر هنگی از کشور‌های اسلامی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در این نشست، سخنرانان به تبیین جایگاه زن در تمدن اسلامی و نقش مؤثر بانوان در تقویت همبستگی، پیشرفت علمی و تعالی فرهنگی امت اسلامی پرداختند.

بررسی ظرفیت‌های زنان مسلمان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و تبادل تجربیات میان کشور‌های اسلامی از مهم‌ترین محور‌های این نشست بود.

شرکت‌کنندگان بر ضرورت بهره‌گیری از توانمندی‌های بانوان در سیاست‌گذاری‌های کلان فرهنگی و علمی و نیز گسترش تعاملات میان زنان نخبه کشور‌های اسلامی تأکید کردند.

این نشست با هدف ارتقای گفتمان علمی پیرامون نقش زن در امت اسلامی و تقویت همکاری‌های فراملی میان بانوان مسلمان برگزار شد.