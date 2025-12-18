به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک؛ رئیس جمهور آمریکا همچنان دولت قبلی را مقصر همه مشکلات اقتصادی و گرانی‌های کنونی در آمریکا دانست.

ادعا‌های او در این پیام تلویزیونی بلافاصله با انتقاد‌های زیادی رو‌به‌رو شد از جمله پایگاه خبری تلویزیون سی ان ان آمریکا اعلام کرد: ترامپ ادعای دروغین خود را در این مورد که امسال به هشت جنگ پایان داده است، تکرار و برخلاف نگرانی‌های موجود درباره توان خرید، پیروزی اش را در اقتصاد هم اعلام کرد. ترامپ ادعای سرمایه گذاری ۱۸ تریلیون دلاری در آمریکا را در این دوره ریاست جمهوری تکرار کرد، اما این رقم خیالی است، پایگاه اینترنتی کاخ سفید قبلا این رقم را ۹ تریلیون و ۶۰۰ میلیارد دلار اعلام کرده بود که البته آن هم یک اغراق بزرگ است.

سنک اویگور فعال رسانه‌ای آمریکایی هم در این باره گفت: مشکل اصلی این سخنرانی ترامپ این بود که تقریبا هرچه گفت خلاف واقعیت بود. مثلا ترامپ مدعی شد که قیمت‌ها از پارسال کمتر شده در صورتی که اصلا این طور نیست و این دروغ است و همه ما داریم کاملا افزایش هزینه‌ها و تورم را حس می‌کنیم. ضمن اینکه برخلاف ادعای رئیس جمهور ترامپ، نرخ بیکاری هم خیلی افزایش پیدا کرده است.

ترامپ در این پیام تلویزیونی برخلاف فضاسازی تبلیغاتی جنگ طلبانه حامیان رسانه‌ای اش از جمله تاکر کارلسون، هیچ اشاره‌ای به موضوع ونزوئلا نکرد، اما چند ساعت قبل از آن با این ادعا که ونزوئلا نفت و انرژی آمریکا را گرفته است، دستور محاصره نظامی کامل ونزوئلا را صادر کرد. اقدامی که با انتقاد و مخالفت دستکم نیمی از اعضای کنگره آمریکا رو‌به‌رو شده است.

آدام اسمیت عضو کنگره آمریکا در این زمینه گفت: این یک ایده وحشتناک و افتضاح است. هم حزبی‌ها ترامپ باید بر او فشار بیاورند تا این کار غیرقانونی متوقف شود و او ما را به یک جنگ بی پایان دیگر نکشاند. مردم آمریکا خواهان جنگ با ونزوئلا نیستند. دولت مقاصد واقعی خودش را از این جنگ طلبی، در پشت بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر پنهان کرده است. چنین جنگ بی پایانی به زیان مردم آمریکاست و فقط منافع ترامپ را تامین می‌کند نه منافع مردم آمریکا را.