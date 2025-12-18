پخش زنده
مسیر دسترسی به معادن سنگآهن آنومالی شمالی و میشدوان و چاهگز به طول ۶۵ کیلومتر، با حضور سمیعینژاد، معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل سازمان ایمیدرو در شهرستان بافق افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، قرارداد اجرای این طرح در تاریخ ۹ آذر ۱۴۰۱ با کارفرمایی مجتمع معادن سنگآهن فلات مرکزی ایران منعقد و پس از طی مراحل اجرایی، به مرحله بهرهبرداری رسید.
مبلغ این قرارداد بالغ بر ۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال بوده و عملیات اجرایی آن با مشاوره شرکت مهندسین مشاور فراگیتی و پیمانکاری شرکت فرش راه یزد انجام شده است.
مدیرعامل مجتمع معادن سنگآهن فلات مرکزی ایران در حاشیه افتتاح این محور ارتباطی گفت: این جاده ۶۵ کیلومتری، شهر بافق را به معادن مهمی همچون آنومالی شمالی، میشدوان و چاهگز متصل میکند و نقش مهمی در تسهیل دسترسی به این معادن دارد.
رحیمی با اشاره به هزینه اجرای این طرح افزود: ارزش روز این محور ارتباطی بالغ بر هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است که با رعایت کامل استانداردهای جادههای اصلی وزارت راه و با بهرهگیری از بالاترین استانداردهای ایمنی به بهرهبرداری رسیده است.
مدیرعامل مجتمع فلات مرکزی ایران خاطرنشان کرد: این پروژه تأثیر مستقیمی در کاهش هزینههای حملونقل دارد؛ هزینههایی که بخش قابل توجهی از هزینههای تولید را به خود اختصاص میدهد و با کاهش آن، بخشی از ذخایر معدنی اقتصادی شده و امکان استخراج آنها فراهم خواهد شد.
در ادامه این آیین، معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل ایمیدرو با اشاره به رویکرد ایمیدرو در توسعه زیرساختها اظهار داشت: یکی از تکالیف اصلی سازمانهای توسعهای در حوزه معدن، سرمایهگذاری در زیرساختهای صنعت و صنایع معدنی است که ایمیدرو در سالهای اخیر بهصورت جدی در این مسیر گام برداشته است.
سمیعینژاد افزود: این سازمان در راستای سیاستهای کلان کشور، علاوه بر سرمایهگذاری در توسعه زیرساختهای برق و کمک به بخش تولید برق، در حوزه رفع ناترازی انرژی و توسعه زیرساختهای حملونقل، بهویژه احداث جادههای دسترسی معادن نیز ورود کرده است که امروز شاهد افتتاح بخشی از این اقدامات زیرساختی در شهرستان بافق هستیم.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو با بیان اینکه توسعه زیرساختها نقش مهمی در پایداری تولید دارد، گفت: در همین راستا، سرمایهگذاری در میادین گازی نیز در دستور کار ایمیدرو قرار گرفته تا با تأمین پایدار گاز صنایع، ناترازی گاز کشور کاهش یافته و زمینه توسعه تولید و افزایش ارزشآفرینی در بخش صنعت و معدن فراهم شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای معدنی شهرستان بافق ادامه داد: در حوزه معادن سنگآهن و سیاستهای اکتشافی، اقدامات بزرگ و مؤثری در این منطقه انجام شده و امروز شاهد وجود معادن بزرگ و اثرگذار در شهرستان هستیم.
سمیعینژاد افزود: در راستای تکمیل زنجیره ارزش فولاد در شهرستان بافق، سیاستگذاریهای لازم از سوی دولت و با مشارکت بخش خصوصی انجام شده و سرمایهگذاریهای مناسبی صورت گرفته است که نتیجه آن جلوگیری از خامفروشی و جلوگیری از خروج مواد معدنی بهصورت خام از استانها و شهرستانها بوده است.