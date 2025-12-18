به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد محمدی گلپایگانی در این مراسم با اشاره به جایگاه بی‌بدیل حضرت زهرا سلام‌الله‌علی‌ها نزد پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله اظهار داشت: پس از آغاز زندگی مشترک حضرت زهرا (س) و امیرالمؤمنین (ع)، پیامبر اکرم از امیرالمؤمنین پرسیدند «فاطمه را چگونه یافتی؟» و حضرت علی در پاسخ فرمودند «فاطمه بهترین یاور و کمک من در بندگی خداست».

وی افزود: امیرالمؤمنین در طول زندگی مشترک خود بار‌ها تأکید داشتند که حضرت زهرا­حتی یک‌بار موجب خشم ایشان نشد. این بانوی بزرگ اسلام در همسرداری، صبر بر مشکلات و دفاع از ولایت پیشگام بود و با ایراد خطبه‌ای تاریخی، با صراحت از حق امیرالمؤمنین دفاع کرد که این سیره می‌تواند الگویی روشن برای زندگی خانوادگی امروز باشد.

رئیس دفتر مقام معظم رهبری در ادامه با اشاره به اهمیت تعامل و همکاری حوزه‌های علمیه قم و نجف گفت: امروز بیش از ۴۰ حوزه علمیه و ۲۰ کتابخانه عمومی در شهر قم فعال است و ده‌ها هزار طلبه در این مراکز علمی مشغول تحصیل هستند که بسیاری از آنان در آینده از چهره‌های اثرگذار جهان اسلام خواهند بود.

وی خاطرنشان کرد: حوزه علمیه قم با حضور بیش از ۹۰ هزار طلبه از کشور‌های مختلف جهان، از اروپا تا آمریکای جنوبی، ارتباطی عمیق و صمیمانه با حوزه علمیه نجف دارد و این دو حوزه علمیه، دو بال مهم برای تعالی و سعادت امت اسلامی به شمار می‌روند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی گلپایگانی با اشاره به نقش حوزه علمیه قم در تربیت شخصیت‌هایی همچون امام خمینی اظهار داشت: امام راحل از همین حوزه برخاست و با پیروزی انقلاب اسلامی، نظام شاهنشاهی ۲۵۰۰ ساله را سرنگون کرد و با شجاعت، درس مقاومت و ایستادگی را به ملت ایران و ملت‌های مظلوم جهان آموخت؛ مسیری که امروز نیز با هدایت رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه دارد.

وی با قدردانی از مواضع آیت‌الله العظمی سیستانی در حمایت از انقلاب اسلامی و رهبری جمهوری اسلامی ایران افزود: ایشان حتی در جریان جنگ ۱۲ روزه نیز با صدور بیانیه‌ای، سوءقصد به رهبر معظم انقلاب اسلامی را محکوم کردند. امروز ثمره این مسیر در حضور میلیونی زائران اربعین حسینی و خدمت خالصانه مردم عراق به زائران اهل‌بیت علیهم‌السلام به‌روشنی قابل مشاهده است.

رئیس دفتر مقام معظم رهبری در پایان تأکید کرد: صحن حضرت زهرا سلام‌الله‌علی‌ها نماد عمق عشق و ارادت مردم ایران، عراق و دیگر ملت‌ها به امیرالمؤمنین، حضرت زهرا و ائمه اطهار علیهم‌السلام است و امید می‌رود به برکت این حرم مطهر و به دست مبارک حضرت ولی‌عصر (عج)، اهداف عالیه اسلام در سراسر جهان محقق شود.

­گفتنی است؛ در این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری، حسن پلارک رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، جمعی از علما، تولیت آستان مقدس علوی و مسئولان دولتی و مذهبی عراق حضور داشتند.