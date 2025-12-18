پخش زنده
مراسم یازدهمین دوره اولویتبندی درخواستهای ثبتشده محصولات ایرانخودرو، با حضور نمایندگان نظارتی ۱۰ صبح دوشنبه اول دیماه برگزار خواهد شد.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ این مراسم به منظور تعیین اولویت متقاضیان ثبتنامکننده در طرحهای «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، «جایگزینی خودروهای فرسوده» و «متقاضیان عادی» برگزار میشود.
یازدهمین مرحله ثبت درخواست خرید محصولات ایرانخودرو، در قالب فروش فوری و پیشفروش، از دوشنبه ۲۴ آذرماه آغاز شده است و تا پایان روز شنبه ۲۹ آذرماه ادامه دارد.
در این مرحله از ثبتنام، متقاضیان بدون نیاز به مسدودسازی حساب بانکی میتوانند درخواست خرید خود را ثبت کنند.
خودروهای قابل عرضه در این دوره شامل پژو ۲۰۷ TU ۳، پژو ۲۰۷ با موتور TU ۵ P و سقف شیشهای، رانا پلاس با موتور TU ۵ P، دنا پلاس دستی با موتور EF ۷ P و گیربکس MT ۶، سورن پلاس EF ۷ دوگانهسوز، سورن پلاس XU ۷ P، ریرا اتوماتیک، هایما S ۵ پرو، هایما S ۷ پرو، هایما ۸ S و هایما ۷ X است.
نتایج نهایی اولویتبندی متقاضیان پس از تایید نهادهای نظارتی، از طریق سامانه رسمی فروش ایرانخودرو به نشانی ikcosales.ir در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.
مراسم اولویتبندی ساعت ۱۰ صبح از طریق سایت ایرانخودرو به نشانی ikco.ir به صورت زنده پخش خواهد شد.