طرح تولید شمش فولاد قائنات و واحد استحصال و فرآوری شمش طلای هیرد نهبندان امروز با حضور رییس جمهور در خراسان جنوبی افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی طرح فولادسازی قائنات بصورت ویدئوکنفرانسی با دستور رییس جمهور افتتاح شد.

این واحد با ظرفیت تولید سالانه ۸۰۰ هزار تن شمش فولاد و اشتغال زایی مستقیم برای ۷۰۰ نفر و غیرمستقیم برای ۳ هزار و ۳۰۰ نفر رسما بهره برداری شد.

برای اجرای این طرح ۲۴۵ میلیون یورو سرمایه گذاری شده است که افزایش ارزش افزوده، تکمیل زنجیره فولاد و جلوگیری از خام فروشی از نتایج این طرح است.

با افتتاح این طرح ظرفیت تولید فولاد کشور به ۵۵ میلیون تن می‌رسد.

همچنین مرحله اول واحد استحصال و فرآوری شمش طلای هیرد نهبندان بصورت ویدئوکنفرانسی با دستور رییس جمهور افتتاح شد.

با افتتاح این طرح با ظرفیت تولید سالانه ۴۰۰ کیلوگرم شمش طلا زنجیره کاملی از تولید این ماده معدنی ارزشمند ایجاد خواهد شد.

برای این واحد ۳ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری شده که زمینه اشتغال ۳۷۰ نفر از مردم بومی منطقه را فراهم کرده است.

همچنین با حضور رئیس جمهور تفاهم نامه طرح احداث کارخانه جدید تولید تایر‌های سنگین و طرح حفظ و ارتقای امنیت غذایی از طریق کمک به تکمیل زنجیره تولید گوشت سفید به امضا رسید.