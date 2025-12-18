پخش زنده
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر نقش راهبردی گردشگری در الگوی توسعه استان همدان، از اختصاص و ابلاغ ۱۱۷ میلیارد تومان اعتبار برای ساماندهی و ارتقای سه محور کلیدی گردشگری این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حمیدرضا حاجیبابایی گفت: محورهای گردشگری شهرستان همدان بهعنوان شریانهای هویتی و اقتصادی ، نیازمند اقدام فوری و هماهنگ دستگاههای اجرایی هستند.
وی با اشاره به وجود ۱۷ مسیر گردشگری در سطح شهرستان همدان و سه مسیر مهم در بخش مرکزی افزود : سه مسیر گردشگری سد اکباتان، امامزاده محسن (ع) و مسیر چشین به ابرو و سیمین، محورهای کلیدی گردشگری همدان هستند و ساماندهی آنها یک ضرورت توسعهای است.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه توسعه زیرساختی این مسیرها باید با نگاه ملی دنبال شود، افزود: اداره کل راهداری و حملونقل جادهای مکلف است نسبت به تعریض و ارتقای ایمنی این محورهای گردشگری اقدام کند و برای اجرای این طرحها، مبلغ ۱۱۷ میلیارد تومان اعتبار تصویب و ابلاغ شده است.
وی با تاکید بر اینکه گردشگری بر اساس سیاستگذاریهای کلان و ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی، به محور اصلی توسعه استان همدان تبدیل شده است، گفت: همدان نخستین پایتخت ایران بهمدت ۵۰۰ سال بوده و با بیش از سههزار و ۵۰۰ سال سابقه شهرنشینی، از جایگاهی ممتاز در تاریخ و تمدن ایرانزمین برخوردار است.
حاجیبابایی با اشاره به ضرورت همافزایی نهادی برای تحقق توسعه پایدار گردشگری افزود: برای ساماندهی و ارتقای سه مسیر مهم گردشگری سد اکباتان، امامزاده محسن (ع) و چشین–ابرو–سیمین، همکاری منسجم و هدفمند میان دستگاههای ذیربط امری اجتنابناپذیر است.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی گفت : شرکت آب و فاضلاب موظف است اجرای خط انتقال فاضلاب منطقه امامزاده محسن (ع) و اتصال آن به کلکتور اصلی شهر مریانج را در اولویت قرار دهد تا زیرساختهای زیستمحیطی این محور گردشگری بهصورت کامل سامان یابد.
وی افزود: در محور سد اکباتان نیز تکمیل خط انتقال فاضلاب و راهاندازی تصفیهخانه فاضلاب روستاهای بالادست و پاییندست ضروری است؛ بهگونهای که تصفیهخانه فاضلاب روستای یلفان باید تا پایان سال جاری به بهرهبرداری برسد.
حاجیبابایی با تاکید بر پیوند میان هویت تاریخی و سرمایه اجتماعی استان همدان، گفت : تقویت هویت فرهنگی و تاریخی استان میتواند زمینهساز امید اجتماعی و انسجام ملی شود؛ همدان بهعنوان پایتخت تاریخ و تمدن ایران، با بیش از دو هزار اثر تاریخی و گردشگری، شایسته آن است که جایگاه تمدنی خود را به شکلی هنرمندانه و اثرگذار به مخاطبان داخلی و خارجی منتقل کند.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر روستاهای بخش مرکزی همدان گفت: روستاهای این منطقه با توجه به طبیعت، اقلیم مطلوب و موقعیت جغرافیایی ممتاز، قابلیت تبدیل شدن به مقاصد شاخص گردشگری را دارند و محورهای ابرو، حیدره، امامزاده محسن و گنجنامه بهعنوان مناطق ویژه گردشگری شهر، دارای پیوست گردشگری هستند؛ از اینرو باید با بهرهگیری از امکانات ملی و استانی، نازیباییها و کاستیهای این مسیرها بهصورت هدفمند و پایدار رفع شود.