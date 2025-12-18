پزشکیان: طرح راه آهن در خراسان جنوبی را به اتمام میرسانیم
رئیس جمهور در شانزدهمین مقصد از سفرهای استانی خود در خراسانجنوبی: ما مصمم هستیم راه آهن در این استان را به هر طریقی شده تکمیل کنیم و به سرانجام برسانیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، رئیس جمهور در دیدار با سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی استان با بیان اینکه منابع کشور را باید روی پروژههای حیاتی متمرکز کنیم گفت: این استان در موقعیت جغرافیایی ویژهای برای مبادلات بین المللی قرار دارد و ما مصمم هستیم به هر شکلی شده راه آهن را در این استان تکمیل کنیم و به بهره برداری برسانیم.
دکتر پزشکیان افزود: در حوزه انرژیهای نو در آغاز کار این دولت ۲۰ هزار مگاوات کسری انرژی داشتیم و به دلیل خشکسالیها تولید برق آبی هم کاهش یافت.
وی گفت: صرفه جویی در مصرف انرژی بسیاری از مشکلات ما را کم میکند و تنها ۱۰ درصد صرفه جویی در برق ۹۰۰ هزار بشکه نفت را حفظ میکند.
رئیس جمهور با بیان اینکه هر باک بنزین ۶۰ تا ۱۰۰ لیتری ماهانه ۸ تا ۹ میلیون تومان هزینه برای دولت دارد افزود: صرفه جویی درانرژی اجتناب ناپذیر است و یارانه بنزین را صرف معیشت مردم میکنیم.
وی افزود: تاکنون بیش از ۳ هزار مگاوات پنل خورشیدی در کشور راه اندازی شده و هر هفته نیز ۲۰۰ تا ۳۰۰ مگاوات پنل خورشیدی در کشور راه اندازی میشود.
رئیس جمهور گفت: در خصوص ارتباط با همسایگان نیز اولویت دولت و حاکمیت افزایش ارتباطات و تعاملات با همسایگان است و در این زمینه آمادهایم مقررات را تسهیل و موانع را برطرف کنیم.
نماینده مردم شهرستانهای نهبندان و سربیشه در مجلس نیز در این نشست گفت: تقریباً ۹ درصد ذخایر معدنی کشور در خراسان جنوبی است که یک درصد جمعیت کشور را دارد و طبق آخرین اطلاعات سامانه رفاه حدود ۸۴ درصد مردم استان در دهکهای اول دوم و سوم هستند.
نخعی افزود: درخواست داریم ساز و کار مشخصی برای مسئولیتهای اجتماعی در استان اجرا شود و حسابهای بانکی معادن به استان انتقال یابد که کمک بسیاری به ظرفیت بانکها و معیشت مردم میکند.
وی گفت: سازمان برنامه سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی که باید به استان اختصاص دهد را یاد دیر میدهد یا اختصاص نمیدهد.
نماینده مردم شهرستانهای نهبندان و سربیشه در مجلس با اشاره به الزام به فراوری واحدهای معدنی در داخل استان همراه با مشوقهایی از جمله تسهیلات و کمک به واردات ماشین گفت:اختیارات به استاندار داده شود که این مشوقها را در اختیار سرمایهگذاران بگذارد تا به اشتغال بیشتر کمک شود.
وی در خصوص زیرساخت آب انرژی و حمل و نقل استان گفت: در بحث انرژی فاز دوم انتقال گاز به استان در حال انجام است که قدردانی میکنیم ولی خط لوله انتقال فرآوردههای نفتی از کرمان به بیرجند سالهاست مطالعه شده مصوبه شورای اقتصاد گرفته شده، اما عملیاتی نمیشود.
نماینده مردم شهرستانهای نهبندان و سربیشه گفت: در حوزه حمل و نقل استان حتی یک کیلومتر آزادراه ندارد و بسیاری از جادهها که جزو کریدورهای اصلی کشور است دو طرفه است.
نخعی با اشاره به اینکه این موضوع یکی از موانع اصلی توسعه اقتصاد در استان است بر باید دوبانده سازی این مسیرها تاکید کرد.
نماینده مردم شهرستانهای نهبندان و سربیشه در مجلس با اشاره به مشکل راه آهن در خراسان جنوبی گفت: این طرح در سازمان برنامه در محدوده خراسان جنوبی از اولویت خارج شده است که عملا تا وقتی مسیر خراسان جنوبی بهرهبرداری نشود مسیر راه آهن چابهار زاهدان کارایی نخواهد داشت.
وی گفت: اعتبارات امسال و دو سال آینده بسیار کم است که درخواست افزایش آن را داریم.
نماینده مردم شهرستانهای نهبندان و سربیشه همچنین به سند توسعه نهبندان و سربیشه از دستاوردهای سفر مقام معظم رهبری در سال ۷۸ اشاره کرد و گفت: درخواست داریم این موضوع مد نظر باشد و بازنگری و ابلاغ شود.
نماینده صنعتگران استان در این دیدار گفت: هر چند پس از پیروزی انقلاب اسلامی چهره منطقه دگرگون شده، اما این استان با وجود ظرفیتهای فراوان هنوز هم استانی کم برخوردار است.
زینلی با بیان اینکه خراسان جنوبی پس از آذربایجان دومین استان در تحقق شعار سال است که دستاورد بزرگی است در خصوص مشکلات استان افزود: نرخ بالای بهره و سهم پایین تسهیلات، سرمایه گذاری را در این استان محدود کرده است.
وی همچنین تمرکزگرایی در تصمیم گیری را از دیگر مشکلات عنوان و کرد و خواستار تفویض آن به استانداران شد و گفت: اصلاح نظام نامه صندوق توسعه ملی و پرداخت مطالبات تایرسازان کشور به میزان ۷ همت از سوی خودروسازان از دیگر خواستههای صنعتگران است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاروزی بیرجند در دیدار رئیس جمهور با سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی خراسان جنوبی هم گفت: با وجود داشتن ظرفیتهای بی نظیر همچون مرز مشترک با افغانستان، اما زیر ساختهای حمل و نقل در خراسان جنوبی نامناسب است و نیازمند نگاه ویژه رئیس جمهور است.
خامه زر افزود: تقویت راه ها، راه آهن و اعتبارات ملی برای طرحهای استان خواسته ماست.
وی با اشاره به آب فراوان و نیروی کار بالا در افغانستان گفت: از رئیس جمهور درخواست میکنیم ماموریت ویژه به استاندار و بخش خصوصی داده شود تا کشت فراسرزمینی و قراردادی را در افغانستان پیگیری و عملی کنیم.
وی با اشاره به سیاستهای بانک مرکزی و ایجاد مشکلاتی در حوزه صادرات خواستار تغییر در اقدامات بانک مرکزی برای حمایت و تقویت صادرات و نرخ ارز شد.
سیاری از فعالان حوزه صنایع دستی استان هم در این نشست خواستار حضور هلدینگهای گردشگری برای رونق صنعت گردشگری استان و استفاده از ظرفیتهای ویژه و منحصربهفرد این استان در حوزه گردشگری شد.
عابدی فعال حوزه معدن و استاد دانشگاه هم با اشاره به معادن بی نظیر خراسان جنوبی و وجود منابع معدنی منحصربهفرد در این استان گفت: این ظرفیتها برای بالفعل شدن نیاز به زیرساخت دارند.
وی افزود: تقویت زیرساختهای حمل و نقل و انتقال آب به استان نیاز ضروری برای تقویت حوزه معدن استان است و از رئیس جمهور درخواست داریم هر چه سریعتر انتقال آب از دریای عمان به استان برای استفاده در صنعت و معدن عملیاتی شود و همچنین کلنگ اولین منطقه ویژه معدنی کشور در مرز ماهیرود به زمین زده شود.
خیریه فعال حوزه کشاورزی استان بر تعیین میزان صادرات مرغ و تخم مرغ مازاد استان، اولویت تخصیص ارز برای واردات نهایی دامی کشور از افغانستان و پاکستان، ایجاد خط اعتباری ویژه، تامین نهادهها به میزان کافی و رفع ممنوعیت خرید کارخانجات از بازارگاهها و پرداخت هزینه نصب پنلهای خورشیدی در مجاورت چاههای کشاورزی تاکید کرد.
باقری فعال حوزه فناوری و اطلاعات استان هم گفت: مردم استان در حوزه دانش بنیان زبان زد هستند و شرکتهای دانش بنیانی که دراستان ما فعالند، چون بر پایه مهندسی هستند میتوانند صادرات حوزه فناوری را به عنوان دیپلماسی فن آوری داشته باشند.
وی افزود: جوانان نخبه این حوزه میتوانند در صورت حمایت نیازهای و مشکلات کشور را رفع کنند.