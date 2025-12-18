پخش زنده
در آستانه شب یلدا، باغ کتاب تهران با اجرای برنامهای متفاوت با عنوان «نجات انار» میزبان خانوادهها خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ روحالله کاظمیزاده، مشاور مدیرعامل باغ کتاب، صبح امروز در گفتوگو با «سلام خبرنگار» شبکه خبر در تشریح جزئیات این برنامه، از رویکرد فرهنگی، علمی و خانوادگی باغ کتاب در بلندترین شب سال خبر داد. در ادامه این گفتگو را می خوانیم...
مجری: عنوان «نجات انار در یلدای باغ کتاب تهران» عنوانی متفاوت است؛ چرا این نام را انتخاب کردید؟
کاظمیزاده: باغ کتاب تهران علاوه بر مسئولیتهایی که در حوزه ترویج کتاب و کتابخوانی دارد، تلاش میکند تجربههای متفاوت فرهنگی و علمی برای مخاطبان رقم بزند. به همین دلیل همکاران ما تصمیم گرفتند شب یلدا را با برنامهای خلاقانه و متفاوت برگزار کنند و ایده «نجات انار» بهعنوان یک برنامه جذاب و مفهومی مطرح شد.
مجری: این برنامه متفاوت چگونه اجرا میشود؟
کاظمیزاده: در این برنامه، خانوادهها با استفاده از مواد اولیه که در اختیارشان قرار میگیرد، باید اناری را، که ممکن است شیشهای یا سفالی باشد، به شکلی بستهبندی کنند که پس از پرتاب از ارتفاعی بیش از ۱۰ متر، سالم به زمین برسد. هدف این است که شرکتکنندگان با خلاقیت و تفکر علمی، از انار محافظت کنند.
مجری: یعنی یک سرگرمی علمی در قالب رقابت خانوادگی؟
کاظمیزاده: دقیقاً همینطور است. این برنامه یک سرگرمی سازنده و علمی است که توسط همکاران ما در باغ علم طراحی شده و شرکتکنندگان با استفاده از چوب، پارچه، کاغذ و سایر متریالها باید راهحلی علمی برای کاهش آسیب در زمان سقوط پیدا کنند.
مجری: این مسابقه برای چه گروه سنی طراحی شده و چند برنده خواهد داشت؟
کاظمیزاده: این برنامه بهصورت خانوادگی برگزار میشود و محدود به گروه سنی خاصی نیست. پیشبینی شده است که حدود پنج خانواده بهعنوان برگزیده معرفی و از آنها تقدیر شود.
مجری: «نجات انار» تنها برنامه یلدایی باغ کتاب است؟
کاظمیزاده: خیر. باغ کتاب صرفاً یک فروشگاه بزرگ کتاب نیست. ما تلاش میکنیم برای گروههای سنی مختلف، خدمات متنوع فرهنگی، علمی، سرگرمی و فراغتی ارائه دهیم. هدف این است که بازدیدکنندگان، ساعاتی خاطرهانگیز را در باغ کتاب تجربه کنند.
مجری: در حوزه کتاب چه برنامههایی تدارک دیدهاید؟
کاظمیزاده: در بخش فروش سروستان، میز تخصصی کتابهای مرتبط با یلدا با قیمت مناسب برای مخاطبان آماده شده است. در حوزه کودک و نوجوان نیز برنامهها متنوعتر است؛ چرا که یلدا بدون صدای کودکان معنا ندارد و ما تلاش کردهایم برای آنها فضایی خاطرهساز فراهم کنیم.
مجری: به برنامههای علمی و ورزشی هم اشاره کردید؟
کاظمیزاده: بله. در باغ علم نوجوان، برنامههایی مانند صخرهنوردی طراحی شده که با موضوع «نجات انار» پیوند خورده است؛ به این معنا که نوجوانان باید اناری را که در ارتفاع قرار دارد، پیدا کرده و به پایین منتقل کنند. این برنامهها پیوندی میان ورزش، علم و سرگرمی ایجاد میکند.
مجری: فراتر از یلدا، باغ کتاب چه برنامههایی در طول سال دارد؟
کاظمیزاده: ما متناسب با مناسبتهای تقویمی، برنامهها و رویدادهای مختلفی از جمله رونمایی کتاب، نشستهای تخصصی، شبهای شعر هفتگی، اکران فیلم و انیمیشن داریم. همچنین در حوزه ترجمه، تاکنون حدود ۳۰۰ عنوان کتاب فارسی به زبانهای دیگر عرضه شده و امیدواریم تا پایان سال به هزار و ۵۰۰ عنوان برسد.
مجری: تمرکز باغ کتاب بیشتر بر کودک و نوجوان است یا بزرگسالان؟
کاظمیزاده: هر دو. در کنار توجه ویژه به کودک و نوجوان، بخش سروستان باغ کتاب بهصورت حرفهای کتابهای بزرگسال و تخصصی را پوشش میدهد. رویکرد ما نگاه فراگیر به همه مخاطبان است.
مجری: استقبال مخاطبان از این رویکرد چگونه بوده است؟
کاظمیزاده: خوشبختانه استقبال بسیار خوب بوده است. روزانه گروههای دانشآموزی و مدارس متعددی از باغ کتاب بازدید میکنند و این نشان میدهد باغ کتاب به یک مقصد فرهنگی خانوادگی تبدیل شده است. هدف نهایی این مجموعه آن است که خانوادهها، دانشآموزان و گروههای مختلف سنی، باغ کتاب را نه فقط بهعنوان محل خرید کتاب، بلکه بهعنوان فضایی برای تجربه فرهنگی و خاطرهسازی به یاد بیاورند.
رویداد نجات انار تا سی آذر میزبان کودکان ،نوجوانان و خانواده هادر باغ کتاب تهران است.