

لویه و بویراحمد ، رسول چراغ سحر مدیرکل تامین اجتماعی استان در بازدید از یک واحد کشتارگاه صنعتی مرغ در گچساران گفت: رعایت نکردن درج دقیق عناوین شغلی و دستمزد واقعی در برخی از کارگاها، شرکت‌ها و مراکز تولیدی، صنعتی و خدماتی، مشکلاتی را برای بیمه شدگان آنها ایجاد می‌کند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگ ی وی افزود: برخی از بیمه شدگان هنگام بازنشستگی و یا استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان آور و تعهدات و خدمات تامین اجتماعی به دلیل مغایرت عنوان شغلی درج شده در لیست حق بیمه با شغل اصلی خود و یا درج و اعلام نشدن میزان دستمزد واقعی خویش با مشکل روبه رو می‌شوند ومتاسفانه امکان اصلاح و جبران آن در هیچ شرایطی وجود ندارد.

وی با تاکید بر اینکه عنوان شغلی باید با شغل و وظیفه کارگر در شرکت همخوانی داشته باشد گفت: حق بیمه‌ای که برای هر کارگر واریز می‌شود، در میزان مستمری بازنشستگی او تاثیر دارد و درج مبلغ غیرواقعی در لیست ارسالی به تامین اجتماعی باعث کاهش مقدار مستمری بازنشستگی او خواهد شد.

مدیرکل تامین اجتماعی استان افزود: در بسیاری موراد مشاهده می‌شود که استفاده از عناوینی مانند کارگر ساده یا یک مفهوم عمومی و نادرست به عنوان راهی برای فرار بیمه‌ای و اعلام نکردن دستمزد واقعی به کار گرفته و با وجود پرداخت دستمزد بالاتر از حداقل حقوق به افراد، لیست حق بیمه آنان با کمترین سطوح دستمزدی ارسال می‌شود و این کار به حقوق و منافع نیروی کار آسیب می‌رساند.