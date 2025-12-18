پخش زنده
در آستانه شب یلدا، ۱۵۰ بسته معیشتی یلدایی به خانوادههای نیازمند شهر خورزوق توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ امام جمعه خورزوق در آیین توزیع این بستههای معیشتی گفت: با همکاری مرکز نیکوکاری حضرت رقیه (س)، خیران، پایگاه مقاومت بسیج و خادمیاران رضوی، این تعداد بسته معیشتی شامل گوشت، مرغ، برنج، ماکارونی، میوه و تنقلات را برای خانوادههای کم بضایت و آسیب پذیر را تهیه و بسته بندی کردند.
حجت الاسلام رسول حق شناس افزود: این بستههای حمایتی در مجموع با ۴۴۵ میلیون تومان کمک خیران تهیه شده است.