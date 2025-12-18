به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ امام جمعه خورزوق در آیین توزیع این بسته‌های معیشتی گفت: با همکاری مرکز نیکوکاری حضرت رقیه (س)، خیران، پایگاه مقاومت بسیج و خادمیاران رضوی، این تعداد بسته معیشتی شامل گوشت، مرغ، برنج، ماکارونی، میوه و تنقلات را برای خانواده‌های کم بضایت و آسیب پذیر را تهیه و بسته بندی کردند.

حجت الاسلام رسول حق شناس افزود: این بسته‌های حمایتی در مجموع با ۴۴۵ میلیون تومان کمک خیران تهیه شده است.