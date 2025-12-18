روند رسیدگی به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های فساد در فوتبال کشور وارد مراحل حساس و پایانی خود شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، سخنگوی قوه قضاییه از صدور رأی بدوی و ورود پرونده به مرحله تجدید نظر خبر داد و اعلام کرد که با استماع دفاعیات جدید، امیدواری‌ها برای صدور رأی قطعی در هفته‌های آتی افزایش یافته است واین تحولات نشان می‌دهد که دستگاه قضایی عزم جدی برای تعیین تکلیف این موضوع دارد.

اصغر جهانگیر در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت رسیدگی به این پرونده گفت: ما پیگیر وضعیت رسیدگی به این پرونده از دادگستری استان کرمان هستیم. رأی بدوی پرونده صادر شده و هم‌اکنون در مرحله تجدید نظر قرار دارد.

وی افزود: از دادستان رفسنجان جهت اخذ توضیحات دعوت شد. وی در جلسه حضور یافت و در ۱۷ آذر توضیحاتی که به‌عنوان معترض به دادنامه ارائه کرد در دادگاه تجدید نظر استماع و صورتجلسه شد.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین از حضور نماینده سپاه به عنوان ضابط پرونده در روند رسیدگی خبر داد و افزود: نماینده سپاه به‌عنوان ضابط پرونده دعوت شده. پس از اخذ اظهارات ایشان امیدوارم در هفته‌های آتی نسبت به صدور رأی قطعی پرونده اقدام کنند.

در پاسخ به سوالی درباره احتمال دخالت افراد دیگری در این پرونده و مطرح شدن آن در سایر مراجع قضایی، جهانگیر تاکید کرد: پرونده در مرحله رسیدگی است و تا قبل از صدور رأی نمی‌توان اظهار نظر کرد. به محض این‌که رأی صادر شد در باره دیگراقدامات احتمالی اطلاع‌رسانی صورت خواهد گرفت.