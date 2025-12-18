معاون شهرداری تهران گفت: هیچ‌گونه تغییر یا تصمیم جدیدی درخصوص جانمایی تندیس والرین اتخاذ نشده است، از ابتدا قرار بود این نماد تاریخی در ورودی فرودگاه مهرآباد و مقابل دید میهمانان خارجی نصب شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، داود گودرزی، درباره جابجایی تندیس والرین توضیح داد: از ابتدای طراحی و اجرای این طرح، محل دائمی استقرار تندیس والرین ورودی فرودگاه مهرآباد و محدوده میدان آزادی پیش‌بینی و تعیین شده بود و جانمایی این اثر در سایر نقاط شهر با هدف نمایش موقت و در چارچوب برنامه‌های فرهنگی انجام شد.

وی با تأکید بر اینکه هیچ‌گونه تغییر یا تصمیم جدیدی در این خصوص اتخاذ نشده است، افزود: انتقال تندیس به محل دائمی خود مطابق برنامه قبلی صورت گرفته و در راستای جانمایی اثری با پیام تاریخی و هویتی در نقطه‌ای با کارکرد بین‌المللی انجام شده است؛ مکانی که در معرض دید دیپلمات‌ها، سفرای خارجی و میهمانان رسمی کشور قرار دارد.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران با اشاره به برخی فضاسازی‌های رسانه‌ای گفت: در شرایطی که کارزار فرهنگی ـ رسانه‌ای «مقابل ایران دوباره زانو می‌زنید» با موفقیت اجرا شد، متأسفانه عده‌ای با ایجاد فضای رسانه‌ای هدفمند تلاش دارند اقدامات شهرداری تهران را زیر سؤال ببرند، در حالی که انتقال تندیس والرین در ادامه همان برنامه‌ریزی اولیه انجام شده است.

گودرزی تصریح کرد: شهرداری تهران مسیر تقویت نماد‌های تاریخی، هویتی و فرهنگی شهر را با نگاه بلندمدت و بدون تأثیرپذیری از حاشیه‌سازی‌ها ادامه خواهد داد.