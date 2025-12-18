دولت مصر، اقدام رژیم صهیونیستی در ساخت ۱۹ شهرک جدید در کرانه باختری اشغالی را محکوم و این اقدام را نقض آشکار مفاد قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های ذیربط مشروعیت بین‌المللی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه اطلاع دستگاه دیپلماسی مصر، دولت قاهره با انتشار بیانیه‌ای، پیگیری اقدامات بین‌المللی موثر را برای توقف این تخلفات خواستار شده است.

در این بیانیه آمده است: قاهره به شدیدترین وجه ممکن، ادامه سیاست‌های شهرک‌سازی غیرقانونی اسرائیل را به عنوان نیروی اشغالگر، محکوم می‌کند؛ اقداماتی که آخرین مورد آن، قانونی کردن و ساخت ۱۹ شهرک جدید در کرانه باختری اشغالی است.

مصر در بیانیه مورد اشاره، این اقدام رژیم صهیونیستی اسرائیل را نقض آشکار مفاد قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های ذیربط مشروعیت بین‌المللی، و در رأس آنها، قطعنامه‌های شورای امنیت که بر غیرقانونی بودن شهرک‌سازی در اراضی فلسطینی اشغالی از سال ۱۹۶۷ تأکید دارند، اعلام داشت.

در این بیانیه آمده است: مصر بار دیگر مخالفت کامل خود را با تمامی اشکال توسعه شهرک‌سازی ابراز می‌کند؛ چراکه آن را مانع اصلی در برابر تحقق راه حل دودولتی و تشکیل دولت مستقل فلسطین بر اساس مرز‌های چهارم ژوئن ۱۹۶۷ با پایتختی قدس شرقی می‌داند.

قاهره در این بیانیه از جامعه جهانی خواسته است تا مسئولیت‌های حقوقی و اخلاقی خود را بر عهده بگیرد و اقدامات مؤثری برای توقف این تخلفات و حمایت از حقوق مشروع ملت فلسطین اتخاذ کند.

وزارت امور خارجه مصر تاکید کرده است که چنین اقدامات موثری از سوی جامعه جهانی می‌تواند به احیای روند سیاسی و دستیابی به صلحی عادلانه، فراگیر و پایدار در منطقه خاورمیانه کمک کند.

این هفته کابینه امنیتی-سیاسی رژیم صهیونیستی طرحی را برای قانونی کردن ۱۹ شهرک به تصویب رساند. پیش از این نیز، چندین کشور عربی از جمله عربستان سعودی، کویت، قطر، امارات متحده عربی و اردن، موافقت کابینه رژیم صهیونیستی با قانونی کردن ۱۹ شهرک مذکور را محکوم کرده بودند.