پخش زنده
امروز: -
در واپسین روزهای پاییز، بارش برف چهره فریدونشهر را زمستانی کرد و گردنه کلوسه در پی بارش سنگین برف مسدود شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رییس اداره هواشناسی فریدونشهر بارشهای ۲۴ ساعت گذشته را بیش از ۲۱ میلیمتراعلام کرد و گفت: در این مدت بیش از ۲۵ سانتی متر برف در فریدونشهر باریده و ارتفاعات نیز با بیش از ۴۰ سانتی متر بارش برف سفید پوش شده است.
حسین خلجی افزود: بارشهای سال زراعی جاری ۸۴ میلیمتر است که در مقایسه با مشابه سال گذشته ۱۴ درصد و در مقایسه با بلند مدت ۴۵ درصد کمتر است.
وی گفت: پیش بینی میشود بارشها به صورت متناوب تا پایان وقت فردا جمعه ادامه داشته باشد.
سعید محمدخانی رییس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان فریدونشهر هم گفت: محورهای اصلی شهرستان باز و تردد در جریان است و محورهای فرعی نیز با تلاش راهداران در حال بازگشایی است.
وی افزود: گردنه کلوسه نیز که راه ارتباطی ۷ روستای وستگان، دورک، کلوسه، کاهگانک، وزوه، کاهگان علیا و سفلی است شب گذشته به علت برف و کولاک مسدود شد که از ابتدای امروز تلاش برای بازگشایی آن آغاز شده است.