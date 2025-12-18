به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، تیم ملی اسکیت رولبال زنان کشورمان در دومین رقابت خود از رقابت‌های جام جهانی رولبال موفق شدند با نمایشی مقتدرانه و نتیجه ۳ بر صفر تیم ملی مصر را شکست دهند و به یک پیروزی ارزشمند دست پیدا کنند.

این مسابقه که در چارچوب مرحله گروهی مسابقات برگزار شد، با برتری ملی‌پوشان کشورمان همراه بود و شاگردان عبداله پور با عملکردی منسجم و روحیه‌ای بالا توانستند جریان مسابقه را در اختیار بگیرند و نتیجه را به سود خود رقم بزنند.

تیم ملی اسکیت رولبال بانوان با نمایشی مقتدرانه و کم‌نقص، وبا سرمربی گری سیده نجمه عبدالله پور عنوان سوم جام جهانی رولبال را از آنِ خودکرد.

سیدنجمه عبدالله پورازنخبگان بسيج ورزشکاران سپاه فتح است که در ماه گذشته به نمایندگی از نخبگان بسیجی ورزشکاراستان در همایش بزرگ نخبگان ورزشی بسیجی درمشهدمقدس حضور داشته اند.