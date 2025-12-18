رئیس مرکز منابع انسانی وزارت آموزش‌وپرورش اعلام کرد: ۴۳۵ هزار معلم طی یک سال گذشته مشمول رتبه‌بندی شده‌اند و آیین‌نامه ارتقای رتبه به‌زودی ابلاغ می‌شود؛ این طرح با چالش بودجه‌ای مواجه نیست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی باقرزاده درباره آخرین وضعیت اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان گفت: در طول یک سال گذشته، ۴۳۵ هزار نفر فرآیند رتبه‌بندی را طی کرده‌اند و رتبه آنان تعیین شده و از مزایای آن بهره‌مند شده‌اند.

وی افزود: از این تعداد، حدود ۷۰ هزار نفر از نیرو‌های جدیدالاستخدام هستند که از مهرماه به بعد جذب شده‌اند و احکام رتبه‌بندی آنان صادر شده و هم‌اکنون از امتیازات رتبه‌بندی استفاده می‌کنند.

باقرزاده با اشاره به مرحله ارتقای رتبه معلمان گفت: آیین‌نامه ارتقای رتبه به‌زودی تصویب و ابلاغ خواهد شد. در این مرحله، فرآیند‌ها ساده‌تر شده و مستندات مربوط به چهار تا پنج سال گذشته همکاران مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رئیس مرکز منابع انسانی وزارت آموزش‌وپرورش تصریح کرد: بر اساس جداول پیش‌بینی‌شده در چهار شایستگی اصلی، به معلمان امتیاز داده می‌شود و در صورت احراز شرایط، امکان ارتقا به رتبه بالاتر فراهم خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه چالش خاصی در اجرای این مرحله وجود ندارد، گفت: تنها موضوع، تأخیر در ابلاغ آیین‌نامه است و از نظر بودجه و محاسبات مالی مشکلی وجود ندارد و اعتبارات لازم پیش‌بینی و تأمین خواهد شد.