تأمین و توزیع نفت مورد نیاز عشایر و دامداران شهرستان کلات
برنامهریزی برای تأمین و توزیع نفت مورد نیاز عشایر و دامداران شهرستان کلات انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، فرماندار شهرستان کلات با اشاره به اهمیت حمایت از معیشت عشایر و دامداران اظهار کرد: رفاه و پایداری زندگی عشایر و دامداران از اولویتهای اصلی مدیریت شهرستان است و در همین راستا، ۱۵ هزار لیتر نفت عشایری برای عشایر ساکن در بخش مرکزی و شعبه دربند تأمین و نهایی شده است.
ابوالفتح لشگری افزود: با هماهنگیهای انجامشده، مسئول شعبه دربند امروز جهت انجام مراحل خرید به مشهد اعزام شده تا نفت در سریعترین زمان ممکن و حتی در همان روز به منطقه منتقل و مشکل سوخت دامداران برطرف شود.
فرماندار شهرستان کلات ادامه داد: همچنین ۱۵ هزار لیتر دیگر نفت عشایری برای منطقه چِرم در ابتدای ماه آینده تأمین و هماهنگ شده است تا این منطقه نیز با مشکل کمبود سوخت مواجه نشود.
لشگری با اشاره به تأمین قبلی سوخت برخی مناطق خاطرنشان کرد: نفت مورد نیاز مناطق بابا رمضان و ژرف پیش از این توزیع شده است و در حال حاضر در این مناطق مشکلی از نظر تأمین سوخت وجود ندارد.
وی در پایان با تأکید بر نظارت مستمر بر روند توزیع سوخت گفت: فرمانداری شهرستان کلات با همکاری دستگاههای اجرایی، بهصورت جدی پیگیر تأمین بهموقع سوخت مورد نیاز عشایر و دامداران، بهویژه در شرایط سرد و حساس پیشرو خواهد بود.