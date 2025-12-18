به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز _پنجشنبه بیست‌وهفتم آذر_ منتهی به ساعت ۰۹:۰۰ در شهر خرمشهر ۱۵۹ میکروگرم بر مترمکعب گزارش شده که گویای وضعیت قرمز و ناسالم است.

شاخص آلودگی هوا در شهر‌های آبادان ۱۴۰، اهواز ۱۱۱، دشت آزادگان ۱۱۶ و هویزه ۱۱۱ بر متر مکعب بوده که همگی در محدوده «نارنجی» و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارند در این شرایط، توصیه می‌شود افراد دارای بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از انجام فعالیت‌های سنگین یا طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند.

در مقابل این شاخص در شهر‌های اندیمشک، بهبهان، شادگان، شوش، ماهشهر و مسجدسلیمان قابل قبول ارزیابی شده است.

هوا در ایذه، دزفول، رامهرمز و هندیجان پاک گزارش شده است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.