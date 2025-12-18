پخش زنده
روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات کیش از ممنوعیت فعالیت در سواحل و مجموعه های ورزشی تفریحی ساحلی کیش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی شرکت عمران آب و خدمات کیش، با توجه به بارندگیهای موج سوم سامانه بارشی جنوب کشور، ناپایداریهای شدید جوی و با هدف حفظ ایمنی ساکنان، گردشگران و فعالان حوزه دریایی اعلام کرد: فعالیتهای تفریحی و ورزشی در سواحل و مجموعههای ورزشی تفریحی ساحلی امروز و فردا ممنوع است.
تردد، فعالیت قایقها و ارائه خدمات تفریحات دریایی، امروز و فردا ممنوع است و با مشاهده هرگونه تخلف، براساس ضوابط و مقررات، شناور یا واحد متخلف به مدت یک ماه توقیف خواهد شد.
در این اطلاعیه آمده است: ساکنان، گردشگران و بهرهبرداران با توجه به هشدارهای ایمنی، همکاری لازم را با عوامل اجرایی و نظارتی داشته باشند.
تغییرات وضعیت جوی و تصمیم گیری درباره از سرگیری فعالیتها در اطلاعیههای آینده از طریق مراجع رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.