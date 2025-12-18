پخش زنده
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به انتشار ۱۰ میلیون رأی قضائی گمنامسازیشده، گفت: دانشگاه قم به عنوان نخستین دانشگاه کشور، به این مجموعه عظیم دادهها با هدف بهرهبرداری علمی و پژوهشی دسترسی یافته تا این دادهها به منشأ تحقیقات عمیق و اثرگذار حقوقی تبدیل شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد کاظمیفرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از دسترسی دانشگاه قم به ۱۰ میلیون رأی قضایی گمنامسازیشده به عنوان نخستین نهاد علمی کشور برای بهرهبرداری پژوهشی خبر داد و افزود: تعامل با جامعه علمی و دانشگاهی مسیری راهبردی برای رفع چالشهای نظام قضائی با راهحلهای مبتنی بر داده است.
وی با تبیین ابعاد نوین تحول دیجیتال در قوه قضائیه، از بازطراحی بنیادین سامانه مدیریت پروندههای قضائی و افزودن «دستیار هوشمند قاضی» به این سامانه خبر داد.
کاظمیفرد با استناد به تکالیف سند تحول قضائی و تأکیدات مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) افزود: بهرهگیری هوشمندانه از فناوریهای نوین، به ویژه هوش مصنوعی، رکن اساسی تحقق حکمرانی قضائی هوشمند است.
همکاری با ظرفیتهای علمی کشور
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به ضرورت اتکا به پشتوانه علمی داخلی برای هوشمندسازی قوه قضائیه، گفت: استفاده از ظرفیت جامعه علمی اجتنابناپذیر است و بر این اساس، از توانمندیهای پژوهشی دانشگاه قم برای ورود عملی هوش مصنوعی به سامانه مدیریت پروندههای قضائی بهره گرفته شد.
وی به تعاملات پیشین با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در قالب تفاهمنامه همکاری مشترک در همایش «عدالت هوشمند» اشاره کرد و افزود: در توافقات صورتگرفته، اقدامات مشترکی از جمله ایجاد دسترسی اشخاص دارای تحصیلات رشته حقوق به سامانه خودکاربری دارندگان دانش حقوقی پیشبینی شد؛ در حال حاضر این امکان به جمعی از اساتید رشته حقوق در سراسر کشور اعطا شده و آنان میتوانند همه امور حقوقی خود را به صورت برخط و بدون مراجعه حضوری انجام دهند.
گسترش دسترسی برای اساتید و دانشجویان حقوق
کاظمیفرد با اشاره به دیدار با ریاست دانشگاه قم، گفت: در این دیدار اعلام آمادگی شد تا همه اساتید، فارغالتحصیلان و دانشجویان رشته حقوق در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا به سامانه خودکاربری دارندگان دانش حقوقی متصل شوند و از این ظرفیت به طور گسترده بهرهمند گردند.
دسترسی پژوهشی دانشگاه قم به دادههای قضائی
وی در پایان با تأکید بر مستمر بودن تعامل با جامعه علمی و دانشگاهی، گفت: مقرر شده دانشگاه قم با بررسی دادههای در اختیار، ظرفیتهای عملی کمک به دستگاه قضا را احصا کند تا از رهگذر این همافزایی علمی، بخشی از مسائل و چالشهای موجود در نظام قضائی با راهحلهای مبتنی بر داده و دانش برطرف شود.