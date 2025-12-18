به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته بارش‌ها به صورت گسترده در استان رخ داده که به ترتیب نهبندان با ۳۷ میلیمتر بیشترین بارش استان را ثبت کرد طارق نهبندان ۳۲، باغستان ۲۸، کلاته گاویچ ۲۷، باقران ۲۶، غنی آباد سرند فردوس ۲۴، خوسف، دیهوک ۲۳، دهک عربخانه و فتح آباد فردوس ۲۲، دهسلم، چاه عباس اردنی و انارستانک ۲۰ میلیمتر بارش را ثبت کردند

لطفی افزود: در بین مراکز شهرستان‌ها اسدیه و فردوس ۱۷، قاین ۱۶، سربیشه ۱۳، حاجی آباد، بشرویه و بیرجند ۱۱، سرایان ۹، طبس ۸، و عشق آباد ۴ میلیمتر بارش را ثبت کردند.

وی با بیان اینکه بارش‌ها البته به صورت ضعیفت‌تر و پراکنده‌تر امروز دراستان ادامه دارد گفت: فراد با تشدید فعالیت اینن سامانه مجدد وقوع رواناب، آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیر‌ها و در برخی نقاط بروز خسارت قابل پیش بینی است، بعلاوه از فردا تا هفته بعد کاهش محصوص دمای هوا را انتظار داریم و عمده بارش‌ها در نقاط سردسیر استان به صورت برف پیش بینی شده که برای روز‌های شنبه و یکشنبه که ادامه فعالیت سامانه را به شکل ضعیف‌تر به صورت بارش برف در اغلب نقاط استان خواهیم داشت.

کارشناس هواشناسی با بیان اینه در ایمدت احتمال بارش تگرگ هم در نقاط مرتفع و مستعد گاهی رعدو برق و وزش تند باد هم قابل پیش بینی است افزود: تشکیل مه ه ویزژه در جاده‌های کوهستانی و گردنه‌ها تا روز یکشنبه هفته آینده باعت کاهش دید افقی و ختلال در تردد‌ها خواهد شد.

لطفی گفت: با توجه به پیش بینی‌های انجام شده همچنان از چرای دام و قرارگرفتن در حاشیه رودخانه‌های فصلی و مسیل‌ها بایستی جدا خودداری شود، چشم پوشی از سفر‌های غیر ضروری، احتیاط در تردد، رعایت سرعت مطمئنه و در صورت اعزام به سفر همراه داشتن تجهیزات سفر‌های زمستانی مثر زنجیر چرخ و سوخت کافی را توصیه می‌نیم، تهیه سوخت جایگزین و پیش بینی برق اضطراری برای سلان‌های پرورشی هم بایستی مد نظر باشد.

در شبانه روز گذشته سربیشه با حداقل دمای صفردرجه سلسیوس سردترین و دهسلم و طبس با حداکثر دمای ۱۵ درجه سلسیوس گرمترین نقاط استان بودند.

تغییرات دمای مرکز استان هم دراین مدت بین ۶ و ۱۱ درجه سلسیوس گزارش شد.