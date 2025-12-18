در ۲۴ ساعت گذشته
امداد رسانی به۵۸۳ حادثه دیده در برف و کولاک خراسان رضوی
۵۸۳ حادثه دیده در برف و کولاک خراسان رضوی،در ۲۴ ساعت گذشته، امدادرسانی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خراسان رضوی گفت: در پی بارش برف و کولاک در محورهای مواصلاتی استان در ۲۴ ساعت گذشته، ۶۱۷ نفر در محورهای استان دچار حادثه شدند که ۵۸۳ نفر از آنان توسط نیروهای امدادی هلالاحمر امدادرسانی شدند.
سید علی منیری با اشاره به گزارش عملیاتهای امدادی تا ساعت هشت صبح امروز افزود: در این مدت، ۱۳ مورد امدادرسانی نیروهای هلال احمر در حوادث ناشی از برف و کولاک و یک مورد سیل و آبگرفتگی در محورهای مختلف استان به ثبت رسیده است.
وی اظهار کرد: محورهای سبزوار به بردسکن در گردنه البلاغ، تربتجام به صالحآباد در گردنه بنیتاک، قوچان به درگز در گردنه تیوان، مشهد به نیشابور در گردنه شریفآباد و مشهد به تربتحیدریه در محدوده رباط سفید از جمله مسیرهای درگیر این حوادث بودهاند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خراسان رضوی ادامه داد: در مجموع ۲۱ تیم عملیاتی متشکل از ۶۱ امدادگر با بهکارگیری ۲۲ دستگاه خودرو امدادی در این عملیاتها حضور داشتند.
منیری بیان کرد: در جریان این حوادث، ۴۷۲ تخته پتو میان حادثهدیدگان توزیع شد و ۱۲ نفر در اماکن وابسته به جمعیت هلالاحمر اسکان اضطراری یافتند.
او افزود: همچنین ۵۱۵ نفر نیز با هماهنگی این جمعیت در سایر اماکن اسکان اضطراری داده شدند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خراسان رضوی اضافه کرد: امدادگران هلالاحمر موفق شدند ۵۲ نفر گرفتار در برف را که در ۲۳ خودرو محبوس شده بودند، رهاسازی و به مناطق امن منتقل کنند.
هواشناسی خراسان رضوی در خصوص بارش برف از عصر دیروز چهارشنبه تا اواخر روز شنبه هفته آینده هشدار نارنجی صادر کرد.
بر این اساس بارش برف سنگین در نقاط کوهستانی به ۵۰ سانتیمتر میرسد، وزش باد شدید و کولاک برف، کاهش میدان دید و کاهش شدید دما، تشکیل مه، یخزدگی و لغزندگی جادهها، احتمال یخزدگی تاسیسات و شبکههای آبرسانی و خسارت در بخش کشاورزی و دامداری از مخاطرات بارشهای پیش رو است.