مس کرمان در هفته هفتم لیگ برتر فوتسال بانوان برابر حریفان خود به تساوی رسید، اما مس رفسنجان نتیجه را واگذار کرد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،در هفته هفتم این رقابت‌ها، تیم مس کرمان در مشهد به مصاف هیات فوتبال خراسان رضوی رفت که این دیدار با تساوی ۱-۱ به پایان رسید.

تیم مس رفسنجان در دیداری خارج از خانه به مصاف گلبرگ تاکستان رفت و در پایان با نتیجه ۳ بر صفر برابر میزبان خود مغلوب شد

نفت اکنون با ۱۵ امتیاز و با تفاضل گل بهتر نسبت به نفت امیدیه در رتبه سوم جدول قرار دارد.

نتایج هفته هفتم لیگ برتر فوتسال بانوان به شرح زیر است:

پالایش نفت آبادان ۷ – صفر ایران زمین ملارد

گلبرگ تاکستان ۳ – صفر مس رفسنجان

ملی حفاری اهواز صفر – صفر پالایش نفت اصفهان

هیات فوتبال خراسان رضوی ۱ – ۱ مس کرمان

نفت امیدیه ۳ – ۱ سپاهان اصفهان

فولاد هرمزگان – استقلال تهران (لغو شد).