در آستانه فرارسیدن شب یلدا، پویش یلدای مهربانی با هدف حمایت از مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل بهزیستی استان گفت:پویش یلدای مهربانی با هدف ترویج فرهنگ نوعدوستی و حمایت از خانوادههای کم برخوردار اجرا میشود.
محمدی افزود: مشارکت در این پویش با نیت کمک به تامین معیشت، مسکن، درمان، جهیزیه و اشتغال جامعه هدف تحت نظارت سازمان بهزیستی و بصورت اهداء کمکهای نقدی و غیر نقدی امکان پذیر است و خیران و مردم نیکوکار میتوانند کمکهای نقدی و غیرنقدی اعم از میوه، شیرینی، بسته معیشتی و لباس گرم را از طریق مراکز تحت نظارت و ادارات بهزیستی در سراسر استان به دست خانوادههای نیازمند برسانند.
وی گفت: درگاه مشارکتهای مردمی به آدرس اینترنتی: mosharekat.behzisti.ir، شماره حساب ۴۱۶۹۰۳۴۵۴۱۷۸۱۰۴۱، شماره کارت ۶۳۶۷۹۵۷۰۹۵۴۱۶۰۵۸ برای دریافت کمکهای نقدی خیرین در نظر گرفته شده است.
همچنین مردم استان میتوانند با مراجعه به ادارات و مراکز تحت نظارت سازمان بهزیستی در سراسر استان نسبت به اهداء کمکهای غیر نقدی اقدام کنند.