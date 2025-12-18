تیم هاکی پاندا در دهمین بازی این فصل، دو بر یک مقابل‌ ام دات آر به برتری رسید و در رده سوم جدول ۶ امتیازی شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نیلوفر عسگری و الهام مدیر دهقان برای هاکی پاندا و ساغر هاشمی برای‌ ام دات آر در بازی این دو تیم، گل زدند.

در پایان هم نیلوفر عسگری از هاکی پاندا و روژا رمازی از تیم‌ ام دات آر عنوان تاثیرگذارترین بازیکن دو تیم را از آن خود کردند.

در این بازی که چهارشنبه ۲۶ آذر در پیست یخ آیس باکس ایرانمال برگزار شد امیرحسین رودسرابی، ایمان رستگار نسب، صفورا تقی نژاد و حوریا غریبی قضاوت بازی را برعهده داشتند و هاله ملک مدنی و نگین میری در میز داوران وقایع بازی را ثبت کردند.

تیم‌های آیس استارز و هاکی پاندا در ادامه این رقابت‌ها جمعه ۲۸ آذر به مصاف هم می‌روند. در جدول رده بندی تیم‌های پنگوئن‌های آیس باکس با ۱۲،‌ ام دات آر با ۹، هاکی پاندا با ۶ و آیس استارز با ۳ امتیاز اول تا چهارم هستند.