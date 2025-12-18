به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مرکز مدیریت راه‌های جنوب کرمان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به آغاز مجدد بارش برف سنگین در محور‌های حوزه ساردوئیه شهرستان جیرفت از عصر امروز پنجشنبه، از رانندگان و کاربران جاده‌ای خواهشمندیم نسبت به اتمام سفر‌های خود تا پیش از ساعت ۱۶ امروز اقدام کنند.

در این اطلاعیه تأکید شده است: رانندگانی که قصد تردد در محور‌های جیرفت–ساردوئیه و جیرفت–سربیژن–راین را دارند، با توجه به هشدار‌های صادرشده مبنی بر بارش شدید و سنگین برف، از ساعات بعدازظهر (ساعت۱۶ به بعد) با شرایط جوی نامساعد مواجه خواهند شد و احتمال اعمال محدودیت‌های ترافیکی و حتی انسداد موقت برخی مقاطع محور‌های بخش ساردوئیه وجود دارد.

مرکز مدیریت راه‌ها اعلام کرد: عوامل امدادی و به‌ویژه راهداران در محور‌های ساردوئیه جیرفت در قالب چهار تیم عملیاتی در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند و به‌محض آغاز بارش‌ها، عملیات برف‌روبی و نمک‌پاشی در سطح محور‌ها اجرا خواهد شد. با این وجود، به دلیل شدت بارش برف، تردد در این محور‌ها بدون زنجیرچرخ و تجهیزات ایمنی زمستانی امکان‌پذیر نخواهد بود.

در پایان این اطلاعیه از رانندگان درخواست شده است ضمن توجه جدی به اطلاعیه‌ها و هشدار‌های صادرشده، از انجام سفر‌های غیرضروری در این شرایط جوی خودداری کرده و در صورت ضرورت سفر، پیش از حرکت با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها تماس گرفته و از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محور‌ها مطلع شوند.