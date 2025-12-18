پخش زنده
امروز: -
مرکز مدیریت راههای جنوب کرمان با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: با توجه به آغاز مجدد بارش برف از رانندگان خواهشمندیم نسبت به اتمام سفرهای خود تا پیش از ساعت ۱۶ امروز اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مرکز مدیریت راههای جنوب کرمان با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: با توجه به آغاز مجدد بارش برف سنگین در محورهای حوزه ساردوئیه شهرستان جیرفت از عصر امروز پنجشنبه، از رانندگان و کاربران جادهای خواهشمندیم نسبت به اتمام سفرهای خود تا پیش از ساعت ۱۶ امروز اقدام کنند.
در این اطلاعیه تأکید شده است: رانندگانی که قصد تردد در محورهای جیرفت–ساردوئیه و جیرفت–سربیژن–راین را دارند، با توجه به هشدارهای صادرشده مبنی بر بارش شدید و سنگین برف، از ساعات بعدازظهر (ساعت۱۶ به بعد) با شرایط جوی نامساعد مواجه خواهند شد و احتمال اعمال محدودیتهای ترافیکی و حتی انسداد موقت برخی مقاطع محورهای بخش ساردوئیه وجود دارد.
مرکز مدیریت راهها اعلام کرد: عوامل امدادی و بهویژه راهداران در محورهای ساردوئیه جیرفت در قالب چهار تیم عملیاتی در حالت آمادهباش کامل قرار دارند و بهمحض آغاز بارشها، عملیات برفروبی و نمکپاشی در سطح محورها اجرا خواهد شد. با این وجود، به دلیل شدت بارش برف، تردد در این محورها بدون زنجیرچرخ و تجهیزات ایمنی زمستانی امکانپذیر نخواهد بود.
در پایان این اطلاعیه از رانندگان درخواست شده است ضمن توجه جدی به اطلاعیهها و هشدارهای صادرشده، از انجام سفرهای غیرضروری در این شرایط جوی خودداری کرده و در صورت ضرورت سفر، پیش از حرکت با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راهها تماس گرفته و از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورها مطلع شوند.