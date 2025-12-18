پخش زنده
با ورود موج سوم بارندگیها به هرمزگان، رفت وآمد از بنادر مسافری غرب استان ممنوع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ سرپرست بنادر و دریانوردی بندرلنگه گفت: اکنون رفت وآمد با شناورهای مسافری از بندرچارک ممنوع است.
صادقی افزود: همچنین رفت وآمد با شناورهای حمل خودرو (لندینگ کرافت) از بنادرچارک، آفتاب و کیش ممنوع است.
بیشتر بخوانید؛ تعطیلی بنادر مسافربری هرمزگان
سرپرست بنادر و دریانوردی بندرلنگه افزود: مسافران میتوانند برای اطلاع از مسیرهای مجاز دریایی عدد یک، و شرایط جوی عدد ۲ را به شماره ۵۰۰۰۴۰۰۱۹۸۳۶۹۲ پیامک کنند.
ادیمی، مدیر بندر شهید حقانی بندرعباس هم به برقراری رفت وآمد در مسیر دریایی بندرعباس – قشم – هرمز و بالعکس اشاره کرد و از شهروندان خواست از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.