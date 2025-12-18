پخش زنده
مدیرکل دامپزشکی لرستان از نظارت و بازرسی ۳۶ ناظر بهداشتی در قالب ۱۸ تیم سیار و ثابت بر بازار شب یلدا خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مصطفی زبردست با اشاره به فرارسیدن شب یلدا و افزایش تقاضا برای گوشت قرمز، مرغ و ماهی گفت: ۳۶ ناظر بهداشتی و بازرس در قالب ۱۸ تیم با همکاری سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل تعزیرات حکومتی استان نظارت بر بازار شب یلدا در استان را آغاز کردند.
وی افزود: از مجموع تیمهای نظارتی، ۶ تیم متشکل از ناظران دامپزشکی، تعزیرات حکومتی و جهاد کشاورزی استان با محوریت دامپزشکی در شهرستانهایی همچون خرم آباد، بروجرد و الیگودرز با میزان عرضه بیشتر فعال شدهاند.
مدیرکل دامپزشکی لرستان با اشاره به اینکه تمام خودروهای حمل گوشت دامپزشکی دارای مجوز بهداشتی هستند، گفت: در حال حاضر ۱۰ واحد کشتارگاهی دام و هشت واحد کشتارگاه طیور در استان فعال است که به طور متوسط روزانه ۱۰۰ رأس دام سنگین، ۷۵۰ رأس دام سبک و ۲۱۰ تن مرغ گرم از کشتارگاههای استان روانه بازار میشود.
زبردست از هم استانیها خواست برای حفظ سلامت و بهداشت، گوشت مورد نیاز را از مراکز مجاز تهیه و هر گونه سوال و یا گزارش تخلف را با شماره دامپزشکیهای شهرستانها و ۱۵۱۲ در میان بگذارند.
وی گفت: تمام کشتارگاه ها، واحدها و مراکز عرضه فرآوردههای خام دامی و لبنی مکلف به رعایت شرایط بهداشتی مد نظر سازمان دامپزشکی کشور هستند که در این خصوص آذرماه امسال یک واحد قصابی و ۲ واحد کشتارگاه طیور در استان پلمب شد.
مدیرکل دامپزشکی لرستان همچنین اظهارکرد: شرایط کشتارگاههای دام استان مناسب و تنها کشتارگاه شهرستان دورود مستهلک و قدیمی است که واحد جایگزین با پیشرفت بیش از ۹۰ درصد تا پایان سال به بهره برداری میرسد.
زبردست با اشاره به اینکه کشتارهای غیر مجاز در حاشیه شهرها و یا تبلیغات فضای مجازی مورد تأیید نیست، گفت: هم استانیها گوشت مورد نیاز خانوار را از مراکز مجاز و مورد تأیید دامپزشکی تهیه کنند.
وی افزود: علاوه بر کشتارگاههای دام و طیور، حدود سه هزار واحد عرضه کننده فرآوردههای خام دامی شامل قصابی، مرغ فروشی و مراکز عرضه ماهیان دریایی و سردآبی در استان فعال است که تمام محصولات این مراکز در قالب ۱۴ تیم گشتهای مواد خام نظارت میشود.
مدیرکل دامپزشکی استان ادامه داد: کشیکهای صبح و عصر بر نحوه فعالیت این مراکز عرضه نظارت میکنند و کیفیت محصولات عرضه شده، مورد تأیید دامپزشکی استان است.