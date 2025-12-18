پیشکسوتان اقتصادی به بهانه نود و پنجمین سالگرد تاسیس اتاق بازرگانی استان در میبد گردهم آمدند تا راهگشای حل مشکلات فعالین اقتصادی در مسیر توسعه پایدار کشور باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در این همایش گفت: یزد در شاخص‌های اقتصادی و توسعه از استان‌های پیشرو در کشور است.

پیام باقری با بیان اینکه مستعد بودن یزد در سرمایه گذاری، اقتصادی، گردشگری، صنعت و معدن، این استان را در رتبه اول کشور قرار داده است، افزود: مهمترین شاخص استان یزد، در سرانه تولید ناخالص داخلی است که در رتبه اول قرار دارد.

وی تصریح کرد: در اتاق بازرگانی ایران وظیفه داریم از تمام ظرفیت‌هایی که در استان یزد است حمایت و پشتیبانی کنیم تا همکاران ما در اتاق بازرگانی یزد، در مسیر توسعه استان گام‌های اساسی بردارند و یزد به الگوی توسعه پایدار در کشور تبدیل شود.

رئیس اتاق بازرگانی استان یزد هم گفت: تلاش می‌کنیم به عنوان صدای بخش خصوصی در استان یزد که استان صنعتی معدنی است، در کمیسیون‌هایی که حضور داریم مشکلات را احصا و آنها را برای رفع در اختیار مقامات استانی و کشوری قرار دهیم.

مجتبی دستمالچیان ادامه داد: اتاق بازرگانی استان با بیش از ۲ هزار کارت بازرگانی فعال و ۲ هزار و ۶۰۰ کارت عضویت در حال فعالیت است.

گفتنی است در بخش پایانی این همایش از پیشکسوتان اقتصادی تجلیل شد.