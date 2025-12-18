ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک اردبیل از کشف و توقیف محموله بزرگ کالای قاچاق به ارزش ۷۰۰ میلیارد ریال در گمرک بیله‌سوار خبر داد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، عمران احمدی اظهار کرد: در راستای تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز و حمایت از تولیدات داخلی، امروز با رصد اطلاعاتی و هوشیاری مأموران گمرک، محموله‌ای قاچاق از ۲ کامیون ترانزیت خارجی کشف و توقیف شد.

وی افزود: کامیون‌ها از مبدأ گمرک سیرک به مقصد همان گمرک در حرکت بودند و نیرو‌های گمرک بیله‌سوار مشکوک شده و به بررسی اسناد و مدارک آنها پرداختند.

مدیرکل گمرک اردبیل ادامه داد: در این بررسی‌ها مشخص شد محموله اصلی شامل لوازم و قطعات ماشین سنگین بوده و در طول مسیر، تخلیه و به جای آن قطعات و ضایعات خودرو سواری جایگزین شده است.

احمدی تصریح کرد: محموله قاچاق توقیف و پرونده جهت رسیدگی به مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی ارجاع شد.