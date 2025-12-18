پخش زنده
امروز: -
فرایند رسمی برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهرها امروز با دستور وزیر کشور آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ فرایند رسمی برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهرها امروز با دستور وزیر کشور آغاز شد. نام نویسی از داوطبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر از ۲۱ تا ۲۷ دی انجام میشود.
فرمانداران موظفند از فردا به مدت ۵ روز هیئتهای اجرایی شهرستانها را تشکیل دهند و معتمدان اصلی و جانشین را انتخاب کنند. هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ۱۱ اردیبهشت سال آینده برگزار خواهد شد.