پخش زنده
امروز: -
با آغاز به کار نهضت پاسخگویی مسئولان به مردم، برای مشکلات کشاورزان و حل چالشهای شهری منطقه خوراسگان چاره اندیشی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ محوریت نهضت پاسخگویی حل مشکلات برزمین مانده مردم است؛ این هفته منطقه ۱۵ اصفهان میزبان و مقصد مدیران بود که بررسی مشکلات کشاورزان، باز کردن گرههای ترافیکی و حل چالشهای شهری منطقه خوراسگان از مهمترین اولویتهایی بود که استاندار اصفهان در دیدار چهره به چهره با مردم وعده پیگیری داد.
نهضت پاسخگویی هر دوشنبه با آمدن مسئولان در میان مردم برگزار میشود و استاندار میگوید این نهضت فقط به شهر اصفهان خلاصه نمیشود و مدیران در مناطق مختلف استان حاضر خواهند شد و به مردم پاسخ میدهند.