سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: سال گذشته مجموع حوادث کار در این استان ۲۰۸ مورد بود که این رقم در سال جاری با توسعه آموزش و نظارت با ۱۴۷ درصد کاهش به ۸۴ مورد رسید.

کریمی روز پنجشنبه در نخستین همایش توانمندسازی کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار صنایع و معادن شمالغرب که با حضور معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، با اشاره به اهمیت فرهنگ ایمنی در محیط‌های کاری، افزود: ایمنی و سلامت کارگران موضوعی تازه نیست، بلکه از دهه‌های گذشته در قوانین کار کشور مورد توجه قرار گرفته است که امروز با گسترش کارگاه‌ها و افزایش تعداد بیمه‌شدگان، ضرورت نظارت بر آنها و آموزش کارگران بیش از پیش احساس می‌شود.

وی افزود: در استان زنجان بیش از ۱۴۰ هزار نفر مشمول قانون کار هستند و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اجرای سیاست‌های آموزشی و نظارتی تلاش کرده است تا شرایط ایمن‌تری را برای نیروی کار فراهم کند.

کریمی اظهار کرد: در سال جاری ۱۲۴ دوره آموزشی برگزار شده که بیش از سه هزار نفر از کارگران و کارفرمایان در آن شرکت کرده‌اند.

وی همچنین به افزایش تعداد کمیته‌های حفاظت فنی اشاره کرد و گفت: تعداد این کمیته‌ها از ۲۴۳ مورد در سال گذشته به ۲۵۴ مورد رسیده است و این کمیته‌ها نقش مهمی در پایش و نظارت بر اجرای مقررات ایمنی در کارگاه‌ها دارند و به عنوان سفیران ایمنی در کنار بازرسان فعالیت می‌کنند.

کریمی خاطرنشان کرد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان تاکنون سه هزار و ۲۸۲ مورد ابلاغیه ایمنی برای کارفرمایان صادر کرده و پایش عوامل خطر در ۳۲ کارگاه انجام شده است.

وی افزود: همچنین همکاری‌های گسترده‌ای با نهاد‌های مختلف از جمله نظام مهندسی ساختمان و معدن، شهرداری و شرکت توزیع برق برای تشکیل کمیته‌های مشترک ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی و صنعتی آغاز شده است.

کریمی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های آینده اشاره کرد و گفت: در راستای فرهنگ‌سازی ایمنی، تفاهم‌نامه‌هایی با نظام مهندسی ساختمان و معدن و همچنین آموزش و پرورش منعقد شده است تا موضوع ایمنی از مدارس ابتدایی آموزش داده شود که این اقدام می‌تواند فرهنگ ایمنی را از پایه در جامعه نهادینه کند.

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان تأکید کرد: کاهش حوادث کار در استان زنجان نتیجه تلاش مشترک کارگران، کارفرمایان و بازرسان ایمنی است و با ادامه این روند و تقویت آموزش و نظارت، امیدواریم شرایط کار ایمن‌تر و پایدارتر برای نیروی کار استان فراهم شود و شاهد کاهش بیشتر حوادث کار در سال‌های آینده باشیم.