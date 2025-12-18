هوای مشهد امروز ۲۷ آذرماه، پس از سپری کردن بیش از ۲ ماه از آلودگی گرد و غبار، هشتمین روز هوای پاک را تجربه میکند.

میانگین شاخص کلی کیفیت هوای این کلانشهر طی ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۳۶ نشانگر هوای پاک است و شاخص در یک یا ۲ ساعت قبل با عدد ۳۸ نشانگر هوای «پاک» و مطلوب است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت:

سعید محمودی ادامه داد: کیفیت هوای مشهد در اغلب ۲۳ منطقه دارای ایستگاه پایش کیفیت هوای این شهر در شرایط پاک است.

وی اضافه کرد: به شهروندان توصیه می‌شود در روز‌های دارای هوای سالم و پاک، پیاده‌روی را در برنامه روزانه خود برای حفظ سلامتی قرار دهند.

به گفته محمودی، شایسته است شهروندان مشهدی با کاهش رفت و آمد‌های غیر ضروری با خودرو، نقش موثر خود را در بهبود کیفیت هوای این شهر ایفا کنند.

قرارگیری شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰‌ای. کیو. آی به معنی وضعیت «پاک» و بین ۵۱ تا ۱۰۰‌ای. کیو. آی نشانگر وضعیت «سالم» است.

همچنین وقتی شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰‌ای. کیو. آی قرار می‌گیرد به معنای «آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان» بوده و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰‌ای. کیو. آی به معنای «آلودگی هوا برای همه سنین» محسوب می‌شود.

قرارگیری شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰‌ای. کیو. آی نیز نشانگر وضعیت «اضطراری» و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت «بحرانی» آلودگی هواست.

افزون بر یک میلیون دستگاه خودرو روزانه در شرایط عادی و معمولی در کلانشهر سه و نیم میلیون نفری مشهد رفت و آمد می‌کنند.