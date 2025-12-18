پخش زنده
سرپرست اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان هرمزگان با رد ادعاهای منتشرشده در فضای مجازی درباره ترکخوردگی بنای تاریخی معبد هندوهای بندرعباس گفت: تصاویر ترکخوردگی این اثر شاخص تاریخی جعلی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عباس رئیسی امروز با اشاره به انتشار برخی تصاویر در فضای مجازی مبنی بر ایجاد ترکخوردگی در بنای تاریخی معبد هندوهای بندرعباس تاکید کرد: بررسیهای میدانی و کارشناسی نشان میدهد این معبد در وضعیت کاملاً پایدار قرار دارد و تصاویر منتشرشده فاقد اصالت بوده و هیچگونه انطباقی با واقعیت میدانی ندارند و با بهرهگیری از فناوریهای نوین تصویری، دستکاری و تولید شدهاند.
وی با تاکید بر نتایج بررسیهای دقیق کارشناسی افزود: پایشهای میدانی و ارزیابیهای تخصصی انجامشده توسط کارشناسان میراث فرهنگی استان هرمزگان ، بهصراحت نشان میدهد هیچگونه ترکخوردگی یا آسیب سازهای ، در بنای تاریخی معبد هندوها مشاهده نشده است.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان هرمزگان با تشریح سازوکارهای نظارتی این ادارهکل گفت : تمامی بناها و محوطههای تاریخی استان بهصورت مستمر و نظاممند تحت رصد و پایش کارشناسان قرار دارند و بهویژه پس از بارندگیها و رخدادهای طبیعی، بازدیدهای میدانی هدفمند انجام میشود. در صورت مشاهده هرگونه آسیب احتمالی، میزان خسارت بهصورت رسمی اعلام و اقدامات حفاظتی و مرمتی لازم در چارچوب ضوابط فنی در دستور کار قرار میگیرد.
رئیسی با تاکید بر مسئولیت اجتماعی رسانهها و فعالان فضایمجازی افزود : انتشار و بازنشر اخبار تاییدنشده و تصاویر دستکاریشده نهتنها کمکی به صیانت از میراثفرهنگی نمیکند، بلکه موجب تشویش اذهان عمومی و تضعیف اعتماد اجتماعی میشود.
وی ضمن استقبال از مشارکت شهروندان در گزارش موارد احتمالی آسیب به آثار تاریخی، از مردم، کنشگران فضای مجازی و رسانهها خواست: اخبار مرتبط با میراثفرهنگی را صرفاً از منابع رسمی دنبال کرده و پیش از هرگونه بازنشر در فضایمجازی، از صحت و اعتبار مطالب اطمینان حاصل کنند.
معبد هندوها ، یکی از آثار تاریخی و مورد توجه شهر بندرعباس در جنوب کشور است. ساختمان اين معبد شامل يک اتاق چهار گوش ميانی با یک گنبد است. جنس این معبد به دلیل موقعیت جغرافیایی بندرعباس از سنگ، ملات گل و ساروج، سنگهای مرجانی است. طرح این بنا کاملاً تحت تاثیر معماری معابد هندی است که گنبد مقرنس شکل آن از گنبد های دیگر متمایز می کند. امروزه این معبد فقط به عنوان جاذبه گردشگری بندعباس شهرت دارد.