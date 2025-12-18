دعوت خانه کارگر مازندران برای حضور در انتخابات شوراها
خانه کارگر مازندران با صدور بیانیهای از کارگران، بازنشستگان و کارآفرینان خواست در انتخابات شوراها شرکت کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ خانه کارگر استان مازندران برای نامزدی جامعه بزرگ کارگری و بازنشستگان و کارآفرینان در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بیانیه داد.
متن بیانیه به شرح زیر است:
خانه کارگر استان مازندران، به عنوان نهادی ریشهدار، مردمی و برخاسته از متن جامعه کارگری، همواره بر نقش تعیینکننده کارگران و تشکلهای وابسته به آنان در پیشرفت، توسعه متوازن و تحقق عدالت اجتماعی تأکید داشته است و امروز، در آستانه برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و روستاها، فرصتی ارزشمند پیش روی جامعه کارو کارگری استان قرار گرفته است تا با حضوری آگاهانه، مسئولانه و سازمانیافته، نقش مؤثر خود را در مدیریت محلی و تصمیمسازیهای اجتماعی ایفا نماید.
بدینوسیله از جامعه بزرگ کار و کارگران استان مازندران، اعم از اعضای محترم تشکلها و انجمنهای صنفی کارگری وبازنشستگان، تعاونیهای کارگری، شوراهای اسلامی کار کارخانجات و واحدهای تولیدی، اتحادیههای کارگری، کارفرمایان متعهد، فعالان و کنشگران حوزه کار و تولید و تمامی زنان و مردان و افرادی که در شهرها و روستاهای استان، دغدغه خدمت عمومی، احساس مسئولیت اجتماعی و توانایی مدیریتی دارند، دعوت مینماییم تا با در نظر گرفتن مصالح روز جامعه و کشور، در انتخابات پیشروی شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای استان مازندران ثبتنام نموده و با حضور فعال خود، نامزد این مسئولیت خطیر شوند.
بیتردید، حضور نمایندگان آگاه، پاکدست و برخاسته از جامعه شریف کارگری وحامیان بحق محرومین ومستضعفین در شوراهای اسلامی شهر و روستا، میتواند نقش بسزایی در کاهش و حل مشکلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، معیشتی و عمرانی مناطق شهری و روستایی ایفا کند. جامعه کارو کارگری وبازنشستگان به واسطه تجربیات وایثار وفداکاریهای موفق قبلی و شناخت واقعی از مسائل و خواستههای بحق مردم، آشنایی با چالشهای تولید، اشتغال، معیشت و توسعه محلی، از ظرفیت بالایی برای اثربخشی اجتماعی، تقویت سرمایه اجتماعی و ارتقای کیفیت مدیریت شهری و روستایی برخوردار است.
خانه کارگر مازندران بر این باور است که مشارکت فعال و هدفمند کارگران و فعالان حوزه کار در نهادهای تصمیمگیر محلی، میتواند زمینهساز عدالت اجتماعی، توسعه پایدار، توزیع عادلانه امکانات وثروت، بهبود زیرساختهای عمرانی، ارتقای خدمات عمومی و افزایش اعتماد عمومی در سطح شهرها و روستاها شود. شوراهای اسلامی شهر و روستا زمانی میتوانند به رسالت واقعی خود عمل کنند که ترکیبی از نیروهای مردمی، متخصص، دلسوز و آشنا با مسائل واقعی جامعه باشند.
از اینرو، از تمامی واجدان شرایط در جامعه کارگری و بازنشستگی خانواده بزرگ کار و تولید استان مازندران انتظار میرود با نگاهی آیندهنگر، فراتر از سلایق فردی، و با هدف خدمت به مردم شریف استان، در این عرصه مهم وارد شده و سهم شایسته خود را در ساختن آیندهای بهتر برای شهرها و روستاهای مازندران ایفا نمایند.
همچنین تصریح میدارد خانه کارگر استان مازندران آمادگی خود را برای حمایت معنوی، فکری و تشکیلاتی از حضور مسئولانه و قانونمند نیروهای شایسته جامعه کارگری در این فرآیند اعلام داشته و امیدوار است با همدلی، مشارکت و اعتماد متقابل، گامهای مؤثری در جهت ارتقای جایگاه مدیریت محلی و بهبود شرایط زندگی مردم برداشته شود.