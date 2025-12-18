پخش زنده
امروز: -
فرماندار مهاباد از تشدید بازرسیها بر نانواییها و بازار کالاهای اساسی به ویژه برای شب یلدا خبر داد و تاکید کرد: برنج و دیگر اقلام ضروری با قیمت مصوب در دسترس مردم قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، فرماندار ویژه شهرستان مهاباد با تاکید بر رصد کامل فعالیت نانواییها و اصلاح سهمیه آرد واحدهای شهری و روستایی، از اجرای طرح تجهیز خبازیها به دوربین مدار بسته و دستگاههای سوخت و موتور برق خبر داد.
محمدصادق امیرعشایری در جلسه شورای آرد و نان و تنظیم بازار شهرستان اعلام کرد که واحدهایی که نیازمند آرد بیشتری هستند، از سهمیه ترمیمی بهرهمند خواهند شد و سهم واحدهایی که بیش از نیاز دریافت میکنند، متعادل خواهد شد.
وی همچنین بر نظارت مستمر بر بازار کالاهای اساسی تاکید کرد و گفت: کالاهای اساسی باید به وفور در اختیار مردم قرار گیرد و برنج خارجی علاوه بر فروشگاههای داخل شهر، در روستاهای پرجمعیت نیز با قیمت مصوب عرضه شود.
فرماندار مهاباد افزود: تغییرات قیمت انواع کالاها به صورت روزانه رصد خواهد شد تا تصمیمگیری برای تامین نیازهای شهرستان سریعتر انجام شود.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت مهاباد نیز در این جلسه از آغاز طرح ویژه تشدید نظارت بر بازار شب یلدا خبر داد و گفت: این طرح از ۱۵ آذر آغاز شده و تا ۱۵ دیماه ادامه دارد. تاکنون ۵۶۴ بازدید انجام و ۹۶ پرونده تخلف به ارزش ۶۳ میلیارد ریال به مراجع قضایی ارسال شده است.
حامد رمضانی همچنین اعلام کرد: دو نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در مناطق شمال و جنوب شهر دایر شده تا شهروندان بتوانند اقلام مورد نیاز خود را علاوه بر بازار از این نمایشگاهها نیز تهیه کنند.
رئیس اداره جهادکشاورزی مهاباد نیز از توزیع ۹۰ تُن برنج خارجی با قیمت مصوب خبر داد و گفت: بخشی از این مقدار با نظارت بازرسان در مناطق مختلف شهر عرضه شده است. قیمت برنج هندی ۱۲ میلیون و ۲۵۰ هزار ریال و برنج پاکستانی در دو نرخ ۲۰ و ۲۳ میلیون ریال تعیین شده است.