به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی با ۹۰ میلیارد ریالی اعتبار نوسازی شد. این تجهیزات برای بیمارستان شهید بهشتی آبادان خریداری شده است.

یکی از مشکلات اصلی بیماران، فرسودگی و وابستگی به دستگاه‌های دیالیز خارجی بود که با این اعتبار، تجهیزات جدید و به‌روز جایگزین شد.

مسئولان با تأکید بر بهبود کیفیت خدمات درمانی، از ارتقای زیرساخت‌ها، توسعه فوق‌تخصص‌ها و کاهش زمان انتظار بیماران، به‌ویژه در بخش دیالیز خبر دادند.

سید محمد مولوی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در آیین رونمایی و اختصاص این تجهیزات با اشاره به ارزیابی‌ها وزارت بهداشت گفت: شاخص‌های اعتباربخشی دانشگاه مورد بررسی قرار گرفته و وضعیت دانشگاه در مجموع مطلوب ارزیابی شده است. با این حال، ارتقای کیفیت خدمات درمانی در همه بخش‌ها به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی دانشگاه دنبال می‌شود.

وی افزود: دانشگاه در مسیر توسعه توریسم درمانی نیز قرار دارد، اما در این حوزه با مشکلاتی از جمله محدودیت‌های مالی و کمبود نیروی انسانی مواجه هستیم که اجرای چارت سازمانی عملیاتی، چه در حوزه بودجه‌ای و چه در بخش تخصصی، می‌تواند نقش مهمی در رفع این چالش‌ها داشته باشد.

سید محمد مولوی با تأکید بر ضرورت توسعه خدمات فوق‌تخصصی تصریح کرد: پنج رشته فوق‌تخصصی جذب نیروی فوق تخصص ابلاغ شده و تلاش می‌کنیم حداقل سه تا چهار مورد از آنها به مرحله اجرا برسد. بخش دیالیز از جمله بخش‌های حساس و پرنیاز است که باید با کاهش زمان انتظار بیماران و استفاده از تجهیزات به‌روز، از بروز عوارض احتمالی جلوگیری شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی، نیز یادآور شد: این اعتبار با پیگیری و حمایت دکتر مولوی اختصاص یافت و تلاش شد در مسیر ارائه خدمات با کیفیت و تقویت زیرساخت‌های درمانی هزینه شود.

محمد صالحی افزود: با این اعتبار، تجهیزات جدید و به‌روز جایگزین شد. همچنین برای نخستین‌بار در بخش دولتی، دستگاه نوار عصب و عضله، تجهیزات آزمایشگاهی و ترنومتر‌های جدید تأمین و نوسازی شد.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، ۱۰دستگاه مانیتورینگ جدید تهیه شده که نقش مؤثری در افزایش نظارت پرستاری و ارتقای ایمنی بیماران دارد. این اقدامات با حمایت نمایندگان مجلس محقق شده است.