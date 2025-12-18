پخش زنده
تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی با ۹۰ میلیارد ریالی اعتبار نوسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی با ۹۰ میلیارد ریالی اعتبار نوسازی شد. این تجهیزات برای بیمارستان شهید بهشتی آبادان خریداری شده است.
مسئولان با تأکید بر بهبود کیفیت خدمات درمانی، از ارتقای زیرساختها، توسعه فوقتخصصها و کاهش زمان انتظار بیماران، بهویژه در بخش دیالیز خبر دادند.
سید محمد مولوی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در آیین رونمایی و اختصاص این تجهیزات با اشاره به ارزیابیها وزارت بهداشت گفت: شاخصهای اعتباربخشی دانشگاه مورد بررسی قرار گرفته و وضعیت دانشگاه در مجموع مطلوب ارزیابی شده است. با این حال، ارتقای کیفیت خدمات درمانی در همه بخشها بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی دانشگاه دنبال میشود.
وی افزود: دانشگاه در مسیر توسعه توریسم درمانی نیز قرار دارد، اما در این حوزه با مشکلاتی از جمله محدودیتهای مالی و کمبود نیروی انسانی مواجه هستیم که اجرای چارت سازمانی عملیاتی، چه در حوزه بودجهای و چه در بخش تخصصی، میتواند نقش مهمی در رفع این چالشها داشته باشد.
سید محمد مولوی با تأکید بر ضرورت توسعه خدمات فوقتخصصی تصریح کرد: پنج رشته فوقتخصصی جذب نیروی فوق تخصص ابلاغ شده و تلاش میکنیم حداقل سه تا چهار مورد از آنها به مرحله اجرا برسد. بخش دیالیز از جمله بخشهای حساس و پرنیاز است که باید با کاهش زمان انتظار بیماران و استفاده از تجهیزات بهروز، از بروز عوارض احتمالی جلوگیری شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی، نیز یادآور شد: این اعتبار با پیگیری و حمایت دکتر مولوی اختصاص یافت و تلاش شد در مسیر ارائه خدمات با کیفیت و تقویت زیرساختهای درمانی هزینه شود.
محمد صالحی افزود: یکی از مشکلات اصلی بیماران، فرسودگی و وابستگی به دستگاههای دیالیز خارجی بود که با این اعتبار، تجهیزات جدید و بهروز جایگزین شد. همچنین برای نخستینبار در بخش دولتی، دستگاه نوار عصب و عضله، تجهیزات آزمایشگاهی و ترنومترهای جدید تأمین و نوسازی شد.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، ۱۰دستگاه مانیتورینگ جدید تهیه شده که نقش مؤثری در افزایش نظارت پرستاری و ارتقای ایمنی بیماران دارد. این اقدامات با حمایت نمایندگان مجلس محقق شده است.