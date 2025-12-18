رئیس اورژانس ۱۱۵ استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: روز ۲۷ آذرماه ۱۴۰۴ وقوع چندین حادثه مسمومیت با گاز خطرناک منوکسید کربن در شهرستان بویراحمد، در مجموع ۲۱ مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگ ی لویه و بویراحمد، پرویز غفارفرد افزود: در ساعت ۰۲:۰۷ بامداد، نخستین حادثه مسمومیت با منوکسید کربن در منطقه امیرآباد بابکان رخ داد که طی آن ۱۰ نفر دچار مسمومیت شدند. نیرو‌های اورژانس ۱۱۵ پس از حضور در محل و انجام اقدامات درمانی اولیه، با وجود تأکید بر لزوم ادامه درمان، این افراد از انتقال به مرکز درمانی خودداری کردند.

وی اظهارکرد: دومین حادثه در ساعت ۰۵:۲۰ بامداد در منطقه سپیدار، سیوکی جلیل به وقوع پیوست که ۶ نفر بر اثر استنشاق گاز منوکسید کربن مسموم شدند. این مصدومان پس از دریافت خدمات پیش‌بیمارستانی، به مراکز درمانی منتقل شدند.

رئیس اورژانس ۱۱۵ استان کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: سومین حادثه نیز در ساعت ۰۷:۵۳ صبح در منطقه تلخسرو شهرستان بویراحمد گزارش شد که در این حادثه ۵ نفر هوشیار دچار مسمومیت با گاز CO شدند. کارشناسان اورژانس پس از انجام اقدامات اولیه، تمامی این مصدومان را جهت ادامه درمان به مرکز درمانی منتقل کردند.

غفارفرد با هشدار جدی نسبت به تکرار حوادث مسمومیت با «قاتل خاموش»، از شهروندان خواست بازبینی وسایل گرمایشی، سلامت دودکش‌ها و تهویه مناسب فضا‌های بسته را در اولویت قرار دهند و در صورت مشاهده هرگونه علائم مشکوک بدون تأخیر با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرند.