پخش زنده
امروز: -
سند همکاری مشترک برای ساخت یک مزرعه نمونه آزمایشی خورشیدی روستایی در استان کرمان، میان رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و نماینده برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) در ایران امضا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در مراسم امضا این تفاهم نامه بر دو محور اصلی سازمان، مشارکت مردم و همکاریهای بینالمللی تأکید کرد و گفت: این طرح با هدف توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در مناطق بیابانی و مقابله با چالشهای کمآبی و خشکسالی تعریف شده است.
رضا افلاطونی اعلام کرد: طرح های جدید منابع طبیعی با اولویت و محوریت بیشتر بر پایه منافع مشترک جوامع محلی و حفاظت از منابع طبیعی طراحی میشوند.
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور همچنین اشاره کرد که ایران با داشتن حدود چهار درصد از بیابانهای جهان، نیازمند تقویت طرح های بیابانزدایی با مشارکت نهادهای بینالمللی مانند UNDP است، زیرا مدیریت عرصههای بیابانی یک تهدید یا فرصت منطقهای و جهانی محسوب میشود.
رضا افلاطونی افزود: این طرح جدید با رویکردی یکپارچه، ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی را در کنار هم میبیند و بر توانمندسازی جوامع محلی، احیای مراتع تخریبشده و کاهش فشار بر منابع طبیعی متمرکز است.
حسن وحید معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نیز گفت: اجرای مدلهای نوین مدیریت منابع طبیعی در استانهای مختلف، نتایج مثبتی در افزایش مشارکت مردمی و رضایت جوامع محلی داشته است. همچنین اعلام شد که از هفت طرح بینالمللی منابع طبیعی طی سه دهه گذشته، چهار طرح با مشارکت UNDP به ثمر نشسته است.