هم‌زمان با فرارسیدن شب یلدا، شبکه‌های یک و سلامت سیما با پخش ویژه برنامه‌های «ایران دوست‌داشتنی» و «یلدای حال خوب»، شبی متفاوت و پرنشاط را با حضور هنرمندان، قهرمانان ملی و خانواده‌های معظم شهدا برای مخاطبان رقم می‌زنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ویژه‌ برنامه «ایران دوست‌داشتنی» همزمان با شب یلدا، طی سه شب متوالی از شبکه یک سیما پخش می‌شود و با حضور هنرمندان، ورزشکاران، خانواده شهدا و معرفی آیین‌های محلی، حال‌وهوای یلدایی را به خانه‌های مردم می‌آورد.

ویژه‌برنامه «ایران دوست‌داشتنی» به مناسبت شب یلدا با اجرای امیرحسین مدرس و حسین رفیعی در سه شب جمعه، شنبه و یکشنبه روی آنتن شبکه یک سیما می‌رود. این برنامه هر شب در دو نوبت ساعت ۱۹ و ۲۳ پخش خواهد شد.

در این ویژه‌برنامه، آیین‌ها و رسم‌های محلی ویژه شب یلدا از استان‌های مختلف کشور معرفی می‌شود و جمعی از مدال‌آوران گروه پارالمپیک نیز مهمان برنامه خواهند بود. همچنین خانواده شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه در بخش «لاله‌خیز» با اجرای راحله امینیان حضور دارند.

حضور اجرا اولی‌ها به‌عنوان مهمانان برنامه ، همراه با خوانندگان خاطره‌ انگیز دهه‌های ۷۰ و ۸۰ ، شاعران مختلف از جمله علیرضا قزوه و سیدمحمدجواد شرافت و همچنین بازیگران سریال «دشتستان» و سریال جدید شبکه یک سریال «روزی روزگاری آبادی» از دیگر بخش‌های این ویژه‌ برنامه است.

همچنین خانواده شاهنامه‌خوان، اجرای دو نمایش طنز و دعوت از صدا‌های خاطره‌انگیز رادیو از دیگر آیتم‌هایی است که «ایران دوست‌داشتنی» را به برنامه‌ای متنوع و خانوادگی برای شب‌های یلدایی تبدیل کرده است.

ویژه‌برنامه «ایران دوست‌داشتنی» با محوریت فرهنگ، همدلی و نشاط اجتماعی، تلاش دارد شبی به‌یادماندنی را در بلندترین شب سال برای مخاطبان شبکه یک سیما رقم بزند.

ویژه برنامه «یلدای حال خوب»

ویژه‌برنامه شب یلدای شبکه سلامت با عنوان «یلدای حال خوب»، از روز یکشنبه ۳۰ آذرماه به‌صورت زنده از ساعت ۱۹ تا ۲۲ روی آنتن این شبکه می‌رود.

این برنامه با اجرای اسماعیل باستانی و میترا بهرامی، در فضایی متفاوت و هم‌زمان از دو استودیوی مجزا پخش می‌شود و تلاش دارد شبی گرم، صمیمی و حال‌خوب‌کن را برای مخاطبان شبکه سلامت رقم بزند.

«یلدای حال خوب» با حضور مهمانان خاص و جذاب ، در قالب گفت‌ و‌ گو‌های صمیمی ، شعرخوانی ، شاهنامه‌خوانی ، حافظ‌خوانی و همچنین اجرای موسیقی زنده، نگاهی فرهنگی، اجتماعی و سلامت‌محور به بلندترین شب سال دارد و بر نقش خانواده ، همدلی و امید در ارتقای سلامت روان و اجتماعی تأکید می‌کند.

این ویژه‌ برنامه با رویکردی متفاوت و متناسب با مأموریت شبکه سلامت، تلاش می‌کند یلدایی آرام، معناگرا و سرشار از حس خوب را برای بینندگان به تصویر بکشد.